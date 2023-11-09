الرئيس الفرنسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

الرئيس الفرنسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
التاريخ
11/9/2023 2:31:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إلى العمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، قال ماكرون خلال افتتاح المؤتمر الإنساني حول غزة في باريس، "علينا أن نعمل على حماية المدنيين، لهذا السبب هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة والعمل من أجل وقف إطلاق النار".
--(بترا)
رصد/رس/اح
09/11/2023 13:39:53
MENAFN09112023000117011021ID1107402913
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