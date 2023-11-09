الرئيس الفرنسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إلى العمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، قال ماكرون خلال افتتاح المؤتمر الإنساني حول غزة في باريس، "علينا أن نعمل على حماية المدنيين، لهذا السبب هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة والعمل من أجل وقف إطلاق النار".

--(بترا)

رصد/رس/اح

09/11/2023 13:39:53

