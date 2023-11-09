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الرئيس الفرنسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

11/9/2023 2:31:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إلى العمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، قال ماكرون خلال افتتاح المؤتمر الإنساني حول غزة في باريس، "علينا أن نعمل على حماية المدنيين، لهذا السبب هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة والعمل من أجل وقف إطلاق النار".
--(بترا)
رصد/رس/اح
09/11/2023 13:39:53

MENAFN09112023000117011021ID1107402913

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