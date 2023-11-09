تأهل العقبة ضمن 100 وجهة سياحية

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 9 تشرين الثاني (بترا) امين المعايطة- تأهلت مدينة العقبة للدخول في برنامج يهدف إلى وضعها ضمن الوجهات الخضراء العالمية التي تطبق معايير السياحة المستدامة، وذلك من خلال قصتي نجاح شاركت بهما سلطة العقبة الخاصة ضمن هذا البرنامج.

وحملت قصة النجاح الأولى عنوان "دمج وتأهيل المجتمعات المحلية في قطاع السياحة" و الثانية تركزت على التنوع الحيوي وحماية الطبيعة (مرصد طيور العقبة)، كما تأهلت العقبة ضمن مئة وجهة سياحية تحقق معايير السياحة المستدامة في هذا البرنامج.

وخلال المؤتمر السنوي الذي تنظمه منظمة (Green Destinations ) في العاصمة تاليين بجمهورية أستونيا تم الإعلان عن الفائزين في أفضل مئة قصة نجاح في العالم (Top 100 Stories) وذلك بإدراج مرصد طيور العقبة ضمن أفضل مئة قصة نجاح مستدامة في العالم ضمن معايير حماية التنوع الحيوي والطبيعة.

وشاركت رئيس قسم تكوين المنتج السياحي في سلطة العقبة ثلما رضوان كمتحدث رئيس بإحدى الجلسات الحوارية بعنوان إدارة الوجهات السياحية، لتوضيح دور السلطة في استدامة مرصد طيور العقبة بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة كواحدٍ من أهم المنتجات السياحية في مدينة العقبة.

وبينت رضوان ان مرصد طيور العقبة يعد أول محطة استراحة اصطناعية تقوم على فكرة تمكين أنشطة التكيف مع تحديات المناخ التي تهدد بيئاتنا وتنوعنا الحيوي من خلال مشروع إعادة استخدامٍ المياه لحماية الطيور وخلق منتج سياحي بيئي متخصص لسياحة مراقبة الطيور التي تعد أبرز أنواع السياحة البيئية الآخذة بالتنامي على مستوى عالمي.

من جانبة أكد المهندس فراس رحاحلة من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، أن القيم الحيوية والاستدامة البيئية والسياحية في مرصد طيور العقبة يشكلان الركيزة الأساسية للمشروع الذي أصبح مقصداً ليس فقط لزوار العقبة بل نقطة جذب للمهتمين بسياحة مراقبة الطيور من مختلف دول العالم الذي بدوره يشكل فرصة تنموية رافدة لتعزيز السياحة في مدينة العقبة.

يذكر أن العقبة تقع ضمن ثاني أهم المسارات لهجرة الطيور في العالم ويعبُرها ما يزيد على 20 مليون طائر سنوياً، وتقوم سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بالشراكة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وشركة تطوير العقبة وشركة مياه العقبة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالعمل على تطوير المرصد وتجويد نوعية البيئات المتوفرة فيه لضمان تحسين مستويات الاستدامة البيئية والسياحية فيه، ليتسنى للعقبة المضي قدماً في تحقيق النجاح في المنافسات الدولية القائمة على معايير أفضل الممارسات.

وسيكون هناك خطة لترويج مدينة العقبة كوجهة منافسة في السياحة المستدامة بالإضافة إلى بناء علاقات وثيقة مع منظمة "الجهات الخضراء الدولية " التي ستكون شريكاً رئيسا و أساسيا مع سلطة العقبة الخاصة لضمان تطبيق إستراتيجية الاقتصاد الأخضر على مدار السنوات القادمة.

وكانت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة أطلقت في لندن هوية العقبة السياحية الجديدة تحت شعار (ع َ الطبيعة) حيث تقدمت السلطة بالتعاون مع منظمة الوجهات الخضراء ( Green Destinations) لأول خمسة عشر معيارا، تأهلت العقبة بها للدخول إلى هذا البرنامج.

--(بترا)

ا م/اح

09/11/2023 13:38:59