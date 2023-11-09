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ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 6 مواطنين فلسطينيين

11/9/2023 2:31:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 9 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن ارتفاع حصيلة الشهداء في مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية اليوم الخميس، إلى 6 مواطنين فلسطينيين.
كما أصيب خلال الاقتحام الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في المخيم 6 مواطنين آخرين، من بينها حالات خطيرة وحرجة.
--(بترا)
م ف/ ف ج
09/11/2023 13:27:43

MENAFN09112023000117011021ID1107402911

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