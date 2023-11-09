ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 6 مواطنين فلسطينيين

ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 6 مواطنين فلسطينيين
التاريخ
11/9/2023 2:31:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 9 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن ارتفاع حصيلة الشهداء في مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية اليوم الخميس، إلى 6 مواطنين فلسطينيين.
كما أصيب خلال الاقتحام الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في المخيم 6 مواطنين آخرين، من بينها حالات خطيرة وحرجة.
--(بترا)
م ف/ ف ج
09/11/2023 13:27:43
MENAFN09112023000117011021ID1107402911
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