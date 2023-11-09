ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 6 مواطنين فلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 9 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن ارتفاع حصيلة الشهداء في مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية اليوم الخميس، إلى 6 مواطنين فلسطينيين.

كما أصيب خلال الاقتحام الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في المخيم 6 مواطنين آخرين، من بينها حالات خطيرة وحرجة.

--(بترا)

م ف/ ف ج

09/11/2023 13:27:43

