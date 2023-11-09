افتتاح ملتقى العقبة الثقافي الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 9 تشرين الثاني (بترا) أمين المعايطة- أكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أن الاستراتيجية الوطنية الثقافية تستند إلى موروث القيادة الهاشمية لما تمثله من امتداد تاريخي وديني وثقافي وحضاري.

وأضافت النجار خلال افتتاحها اليوم الخميس، ملتقى العقبة الثقافي الأول، ودور مجالس المحافظات بالتنمية الثقافية في إقليم الجنوب، بحضور نواب وأعيان العقبة ومفوض الشباب والريادة في سلطة العقبة رمزي الكباريتي، إن السردية الأردنية تعتمد أساسا على القيم الأخلاقية التي شكلت الهوية الوطنية الأردنية على مدى تاريخه الحديث.

وأشارت إلى دور مجالس المحافظات في تعزيز البعد الثقافي في السردية الجمعية الأردنية، إذ أن التعزيز الثقافي جزء من الاستراتيجية الوطنية الثقافية التي صممت بأياد أردنية تطبقها ولا تمس التكنولوجيا لكنها ستطوعها لصالح الأجيال المستقبلية.

من جانبه، قال محافظ العقبة خالد الحجاح، إن السردية الثقافية الأردنية هي نتاج الفكر المتقدم لجلالة الملك وتستند في مقاصدها إلى رؤيته للأردن القوي الذي يجمع ولا يفرق ويدافع عن الحضارة العربية والإسلامية.

ولفت إلى ضرورة ردم الفجوة بين الأجيال خاصة مع التطور التكنولوجي الهائل، وتنامي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الجيل الحالي، وهذا يقع في باب الفعل الثقافي وصناعة الثقافة لتكون محركا رئيسا للاقتصاد الكلي في الدولة الأردنية.

بدوره، أكد رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو على الثوابت الثقافية الأردنية التي أثبتت أنها تشكل مرجعية صادقة للأمة وازنت بين الماضي والحاضر، واستشرفت آفاق المستقبل.

وبين أهمية تمكين المرأة من البعد الثقافي لتكون قادرة على المساهمة بفاعلية في عمليات البناء التنموي، مشيرا إلى أن مجالس المحافظات جاءت نتاج فكر جلالة الملك المتقدم في مساهمة الجميع في البناء وعلى كافة الأصعدة.

--(بترا)

ا م/م ف/اح

09/11/2023 13:09:40