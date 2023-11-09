استشهاد فلسطيني وإصابة 4 برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد فلسطيني وإصابة 4 برصاص الاحتلال في جنين
التاريخ
11/9/2023 2:31:25 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 9 تشرين الثاني (بترا)- استشهد فلسطيني، وأصيب 4 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الخميس.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن مواجهات عنيفة اندلعت في جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن استشهاد شاب وإصابة 4 بالرصاص الحي بينهم احد طواقم الإسعاف.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
09/11/2023 12:59:48
MENAFN09112023000117011021ID1107402909
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