Friday, 10 November 2023 12:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد فلسطيني وإصابة 4 برصاص الاحتلال في جنين

11/9/2023 2:31:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 9 تشرين الثاني (بترا)- استشهد فلسطيني، وأصيب 4 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الخميس.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن مواجهات عنيفة اندلعت في جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن استشهاد شاب وإصابة 4 بالرصاص الحي بينهم احد طواقم الإسعاف.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
09/11/2023 12:59:48

MENAFN09112023000117011021ID1107402909

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث