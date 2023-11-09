استشهاد فلسطيني وإصابة 4 برصاص الاحتلال في جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 9 تشرين الثاني (بترا)- استشهد فلسطيني، وأصيب 4 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الخميس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن مواجهات عنيفة اندلعت في جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن استشهاد شاب وإصابة 4 بالرصاص الحي بينهم احد طواقم الإسعاف.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

09/11/2023 12:59:48