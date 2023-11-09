نجلاء بدر تودع تصوير مسلسل صوت وصورة الأحد المقبل

MENAFN - Youm7) تصور النجمة نجلاء بدر آخر مشاهدها فى مسلسل "صوت وصورة " الذى يتم عرضه حالياً على قناة dmc، يوم الأحد المقبل، لتودع العمل بالكامل بعد فترة تصوير استمرت أكثر من شهرين، على أن ينتهى باقى فريق العمل من التصوير بالكامل آخر الأسبوع المقبل.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت،

باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

نجلاء بدر من مسلسل صوت وصورة

وعرض للفنانة نجلاء بدر مؤخراً فيلم "ساعة إجابة" الذى شاركت في بطولته إلى جانب غادة عادل، سوسن بدر، شريف سلامة، انتصار، آيتن عامر، إيمان السيد، محمد ثروت، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، محمد حلمي، مجدي البحيري، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، ومن تأليف محمد خضر وشيرين علاء، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وقدمت نجلاء بدر في رمضان الماضى مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والمستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، هدى الاتربى، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري.

نجلاء بدرنجلاء بدر فى صوت وصورة