أحمد حلمى وخالد النبوى وعلى الحجار نجوم الموسم الثانى من Sold Out

MENAFN - Youm7) يحرصالموسم الثانى من برنامج sold out ، الذى يعرض أولى حلقاته اليوم على قناة cbc، على استضافة عدد من النجوم الكبار، مع الإعلامى محمود سعد، وإتاحة حضور الجمهور لتلك اللقاءات ومشاركتهم فى التفاعل مع النجوم، فضلا عن إقامة عدد من الحفلات الغنائية المميزة، ثم عرض تلك الحلقات المصورة يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع على cbc الساعة 9 مساء.

أحمد حلمي

ومن هؤلاء النجوم: أحمد حلمى الذى كان فى لقاء جماهيرى فى البرنامج يوم 4 نوفمبر الماضى، ومن المقرر عرض حلقته خلال الفترة المقبلة، والموسيقار الكبير هانى شنودة يوم الاثنين الماضى، والنجم خالد النبوى المقرر استضافته اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء، على مسرح معهد الموسيقى العربية، فضلا عن عرض المؤلفات الموسيقية لفؤاد ومنيب.

كما يستضيف برنامج sold out يوم السبت المقبل 11 نوفمبر الفنان الكبير على الحجار، كما استضاف مؤخرا الفنان سيد رجب، والمطربة لينا شاماميان.

الموسم الجديد من البرنامج يتم عرضه حصريًا على قناة ‏"CBC" فى تمام التاسعة مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن فى مصر والوطن العربى ويجوب خلاله محمود سعد فى جميع محافظات الجمهورية بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالى الغنائية المتميزة.

سيد رجب ولينا



