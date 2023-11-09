انفصال الفنان ياسر فرج والمذيعة هبة الهوارى

MENAFN - Youm7) انفصل الفنان ياسر فرج ، عن مذيعة الراديو هبة الهوارى، بعد زواج استمر ما يقرب من عام و8 أشهر فقط، وانفصل الثنائى في هدوء تام دون وقوع أية خلافات بينهما.

وكان الفنان ياسر فرج احتفل بزواجه من مذيعة الراديو هبة الهوارى، وسط أجواء عائلية بأحد الأماكن المخصصة لذلك، وبحضور الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه.

وحرص وقتها على الحضور كل من الفنان هانى رمزى، والفنانة لقاء سويدان، والفنان محسن منصور، والمخرج عمرو عابدين، وآخرين.

وشارك الفنان ياسر فرج مؤخراً، في حكاية "عيشها بفرحة " وهى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" وشارك في البطولة كل من، هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، إسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

"عيشها بفرحة" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، ،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، والعمل إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.