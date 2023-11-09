كايلى جينر تروج لخط أزيائها الجديد ببدلة بيضاء بأحد شوارع كالاباساس.. صور

حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى كايلي جين ، على الترويج لمجموعة الأزياء الجديدة الخاصة بها، من خلال ظهورها بأحد الشوارع كالاباساس وهى مرتدية بدلة بيضاء، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كايلى





وشوهدت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى، 26 عامًا، وهي مرتدية بدلة بيضاء من خط الأزياء الذي أطلقته حديثًا، وتعتبر البدلة جزءًا من مجموعة "drop 002" وسوف تتاح للشراء بداية من 15 نوفمبر الجارى، وأظهرت البدلة مدى رشاقة كايلى .

كايلى تتجول بأحد شوارع أمريكا





والبدلة التي ارتدتها كايلى غطتها من رأسها إلى أخمص قدميها، وأكملت إطلالتها بحذاء أبيض مصمم بكعب صغير وجاكيت أبيض سميك، والتقط لها صور وهى تسير في ساحة انتظار السيارات وكانت واضعة مستحضرات تجميل مناسبة لإطلالتها، حيث وضعت القليل من أحمر الخدود مع باديكير أبيض أنيق.

كايلى تتجول ببدلة بيضاء





ومؤخراً كايلي حرصت على تشويق جمهورها بتصميماتها الجديدة من خلال حسابها الشخصى على" انستجرام" من خلال نشرها صور للبدلة والجواكيت المنتفخة والتي من المقرر أن تتاح للبيع يوم 15 نوفمبر الجارى.

كايلى جينر





وكانت كايلى أطلقت في 1 نوفمبر الجارى

12 قطعة ملابس مصنوعة من مادة جلدية نباتية سوداء والتي حققت مبيعات هائلة بلغت مليون دولار، حيث باعت قطع ملابس مثل معطف واقٍ من المطر مصنوع من الجلد الصناعي وقفازات.

كايلى





و الخط الأزياء القادم لكايلى جينر سيكون بالتعاون مع Entire Studios، وخط Drop 001 كان بالشراكة مع العلامة التجارية Namilia والتي مقرها برلين.

وفقًا للموقع الرسمي للعلامة التجارية، "تهدف إلى إعادة تعريف خزانة الملابس الحديثة من خلال تقديم مجموعات معدلة تمزج بسلاسة بين الفخامة والأسلوب اليومي، والتي تغطي مجموعة متنوعة من الفئات والأنماط".























