كايلى جينر تروج لخط أزيائها الجديد ببدلة بيضاء بأحد شوارع كالاباساس.. صور

(MENAFN
- Youm7)
حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى كايلي جين ، على الترويج لمجموعة الأزياء الجديدة الخاصة بها، من خلال ظهورها بأحد الشوارع كالاباساس وهى مرتدية بدلة بيضاء، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
كايلى
وشوهدت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى، 26 عامًا، وهي مرتدية بدلة بيضاء من خط الأزياء الذي أطلقته حديثًا، وتعتبر البدلة جزءًا من مجموعة "drop 002" وسوف تتاح للشراء بداية من 15 نوفمبر الجارى، وأظهرت البدلة مدى رشاقة كايلى .
كايلى تتجول بأحد شوارع أمريكا
والبدلة التي ارتدتها كايلى غطتها من رأسها إلى أخمص قدميها، وأكملت إطلالتها بحذاء أبيض مصمم بكعب صغير وجاكيت أبيض سميك، والتقط لها صور وهى تسير في ساحة انتظار السيارات وكانت واضعة مستحضرات تجميل مناسبة لإطلالتها، حيث وضعت القليل من أحمر الخدود مع باديكير أبيض أنيق.
كايلى تتجول ببدلة بيضاء
ومؤخراً كايلي حرصت على تشويق جمهورها بتصميماتها الجديدة من خلال حسابها الشخصى على" انستجرام" من خلال نشرها صور للبدلة والجواكيت المنتفخة والتي من المقرر أن تتاح للبيع يوم 15 نوفمبر الجارى.
كايلى جينر
وكانت كايلى أطلقت في 1 نوفمبر الجارى
12 قطعة ملابس مصنوعة من مادة جلدية نباتية سوداء والتي حققت مبيعات هائلة بلغت مليون دولار، حيث باعت قطع ملابس مثل معطف واقٍ من المطر مصنوع من الجلد الصناعي وقفازات.
كايلى
و الخط الأزياء القادم لكايلى جينر سيكون بالتعاون مع Entire Studios، وخط Drop 001 كان بالشراكة مع العلامة التجارية Namilia والتي مقرها برلين.
وفقًا للموقع الرسمي للعلامة التجارية، "تهدف إلى إعادة تعريف خزانة الملابس الحديثة من خلال تقديم مجموعات معدلة تمزج بسلاسة بين الفخامة والأسلوب اليومي، والتي تغطي مجموعة متنوعة من الفئات والأنماط".
MENAFN09112023000132011024ID1107402892
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.