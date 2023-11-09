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5 أفكار مختلفة لارتداء الشال الفلسطيني.. اختار اللى يناسبك

11/9/2023 2:30:37 PM
(MENAFN- Youm7) يعتبر الشال أو الوشاح الفلسطيني، واحدا من أكثر رموز المقاومة حول العالم، فعند الظهور به في أي مكان يستعيد الناس ذكريات الحرب، وكيف كان يرتديه الرجال والنساء في فلسطين، كما أنه واحد من أكثر القطع التي اشتهر بها الشعب الفلسطيني بجانب الزي التراثي لكل منطقة في أرض فلسطين الحبيبة، وبعد المقاومة الفلسطينية الأخيرة في 7 أكتوبر الماضي، وإعلان الاحتلال الحرب على غزة المستمرة منذ شهر تقريباً،
لجأ الكثير من الرجال والنساء وحتى الأطفال لارتداء هذا الوشاح حول العالم، كوسيلة للتضامن، ونستعرض فى هذا التقرير، طرق مختلفة لارتداء الشال الفلسطيني.

سكارف حول الرقبة

هناك أكثر من طريقة لارتداء الشال الفلسطينى حيث وضعه على الكتفين وتركه منسدلاً، أو لفه حول الرقبة بحيث تبقى القطعة التى على هيئة مثلثاث من الخلف ويتم ربط الطرفين من الإمام، والطريقة الأخرى، هي جعل القطعة المثلثة من الأمام وربط الطرفين من الخلف، والطريقة الثالثة هي لف سكارف على هيئة مستطيل وتركه على الرقبة.


طفلة فلسطينية إيشارب

يمكن للفتيات المحجبات استخدام الشال الفلسطيني كحجاب للرأس، أو كبندانة أسفل الإيشارب.


شال فلسطين غطاء للرقبة

يمكن استخدام الوشاح الفلسطينى، كبديل للكوفية في الطقس البارد خلال شتاء 2024، حيث يمكن تبطينه بقطعة قماش من القطن ولفه حول الرقبة، ويمكن للكبار أو الصغار ارتدائه بهذه الطريقة.


الشال الفلسطيني غطاء للرأس

في الطقس العاصف بالأتربة، يمكن لف الشال الفلسطينى على الوجه بالطريقة البدوية، وذلك لحماية الأنف من الأتربة التي قد تصيب البعض بالمشكلات الصحية التنفسية، كما يمكن ارتداؤه كغطاء للرأس أيضاً.


اجعليه كالقميص

يمكن ارتداء الوشاح الفلسطيني بأكثر من طريقة، مثل القميص، أو كحقيبة يد، أو بديل لحامل كاميرا، خاصة مع ظهور الشال فى العديد من عروض بعض العلامات التجارية .


القدس








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