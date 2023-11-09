5 أفكار مختلفة لارتداء الشال الفلسطيني.. اختار اللى يناسبك

(MENAFN
- Youm7) يعتبر الشال أو الوشاح الفلسطيني، واحدا من أكثر رموز المقاومة حول العالم، فعند الظهور به في أي مكان يستعيد الناس ذكريات الحرب، وكيف كان يرتديه الرجال والنساء في فلسطين، كما أنه واحد من أكثر القطع التي اشتهر بها الشعب الفلسطيني بجانب الزي التراثي لكل منطقة في أرض فلسطين الحبيبة، وبعد المقاومة الفلسطينية الأخيرة في 7 أكتوبر الماضي، وإعلان الاحتلال الحرب على غزة المستمرة منذ شهر تقريباً،
لجأ الكثير من الرجال والنساء وحتى الأطفال لارتداء هذا الوشاح حول العالم، كوسيلة للتضامن، ونستعرض فى هذا التقرير، طرق مختلفة لارتداء الشال الفلسطيني.
سكارف حول الرقبة
هناك أكثر من طريقة لارتداء الشال الفلسطينى حيث وضعه على الكتفين وتركه منسدلاً، أو لفه حول الرقبة بحيث تبقى القطعة التى على هيئة مثلثاث من الخلف ويتم ربط الطرفين من الإمام، والطريقة الأخرى، هي جعل القطعة المثلثة من الأمام وربط الطرفين من الخلف، والطريقة الثالثة هي لف سكارف على هيئة مستطيل وتركه على الرقبة.
طفلة فلسطينية إيشارب
يمكن للفتيات المحجبات استخدام الشال الفلسطيني كحجاب للرأس، أو كبندانة أسفل الإيشارب.
شال فلسطين غطاء للرقبة
يمكن استخدام الوشاح الفلسطينى، كبديل للكوفية في الطقس البارد خلال شتاء 2024، حيث يمكن تبطينه بقطعة قماش من القطن ولفه حول الرقبة، ويمكن للكبار أو الصغار ارتدائه بهذه الطريقة.
الشال الفلسطيني غطاء للرأس
في الطقس العاصف بالأتربة، يمكن لف الشال الفلسطينى على الوجه بالطريقة البدوية، وذلك لحماية الأنف من الأتربة التي قد تصيب البعض بالمشكلات الصحية التنفسية، كما يمكن ارتداؤه كغطاء للرأس أيضاً.
اجعليه كالقميص
يمكن ارتداء الوشاح الفلسطيني بأكثر من طريقة، مثل القميص، أو كحقيبة يد، أو بديل لحامل كاميرا، خاصة مع ظهور الشال فى العديد من عروض بعض العلامات التجارية .
القدس
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