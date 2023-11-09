لون عينك وبشرتك وحتى شعرك هيساعدوكى على اختيار فستانك.. اعرفى إزاى

MENAFN - Youm7) الاستعداد لحضور مناسبة خاصة بالعائلة أو بإحدى صديقاتك تجعلك تفكرين أولاً في اختيار الفستان المناسب، وكيف تظهرين بأجمل إطلالة في هذه المناسبة، ووفقاً لما ذكره موقع" wikihow" نستعرض فى هذا التقرير، طرقا يجب معرفتها عند شراء فستان سهرة مناسب.معايير يجب معرفتها عند شراء فستان سهرة تحديد لون بشرتك

وهذه الطريقة تبدأ من تحديد لون بشرتك وشعرك وعينييك، حيث يساعد ذلك فى اختيار فستان سهرة لونه مميز،

إذا كانت

بشرتك وشعرك ذات ألوان فاتحة فاتجهي إلى اللون الأزرق والأرجواني، وإذا كانت بشرتك وشعرك داكنين فاتجهي إلى اللون الذهبي أو الزيتوني، والبني، ولون العينيين يساعدان أيضاً على اختيار لون فستان مناسب، فالعيون الخضراء والزرقاء تتناسب معهما الفساتين ذات الألوان الفاتحة، والعيون البنية الداكنة تتناسب معهما الألوان البنية.



اختيار فستان مناسبتحديد لون عروق معصم يديكِ

ارفعي راحة يدك لأعلى وانظري إلى معصمك فإذا كانت عروقك خضراء أو صفراء فبشرتك دافئة تميل إلى الألوان التربية كالأصفر والبني والذهبي، وإذا كانت عروق معصمك لونها أرجواني أو أزرق، فالألوان المناسبة لك هي الأزرق والرمادي والفضي.



اختيار فستاناستخدام الألوان العصرية

في كل موسم جديد تظهر ألوان عصرية تميزه، والحصول على هذه الألوان يتم من خلال متابعة مجلات الموضة وعروض الأزياء وتصفح الملابس على المتاجر الإلكترونية، واطلعى على الألوان واختارى لونك المفضل .

نصائح لاختيار فستان الربط بين المناسبة وألوان فستانك الخاص فالمناسبات المسائية تفضل الألوان الداكنة فهي تزيد من التميز وجذب الانتباه، والمناسبات النهارية تميل إلى استخدام الألوان الصريحة إلى جانب الأقمشة المنقوشة أو ذات المطبوعات، والألوان المحايدة كالأبيض والأسود والرمادي تتوافق مع جميع المناسبات.