لون عينك وبشرتك وحتى شعرك هيساعدوكى على اختيار فستانك.. اعرفى إزاى

(MENAFN
- Youm7) الاستعداد لحضور مناسبة خاصة بالعائلة أو بإحدى صديقاتك تجعلك تفكرين أولاً في اختيار الفستان المناسب، وكيف تظهرين بأجمل إطلالة في هذه المناسبة، ووفقاً لما ذكره موقع" wikihow" نستعرض فى هذا التقرير، طرقا يجب معرفتها عند شراء فستان سهرة مناسب.
معايير يجب معرفتها عند شراء فستان سهرة تحديد لون بشرتك
وهذه الطريقة تبدأ من تحديد لون بشرتك وشعرك وعينييك، حيث يساعد ذلك فى اختيار فستان سهرة لونه مميز،
إذا كانت
بشرتك وشعرك ذات ألوان فاتحة فاتجهي إلى اللون الأزرق والأرجواني، وإذا كانت بشرتك وشعرك داكنين فاتجهي إلى اللون الذهبي أو الزيتوني، والبني، ولون العينيين يساعدان أيضاً على اختيار لون فستان مناسب، فالعيون الخضراء والزرقاء تتناسب معهما الفساتين ذات الألوان الفاتحة، والعيون البنية الداكنة تتناسب معهما الألوان البنية.
اختيار فستان مناسب
تحديد لون عروق معصم يديكِ
ارفعي راحة يدك لأعلى وانظري إلى معصمك فإذا كانت عروقك خضراء أو صفراء فبشرتك دافئة تميل إلى الألوان التربية كالأصفر والبني والذهبي، وإذا كانت عروق معصمك لونها أرجواني أو أزرق، فالألوان المناسبة لك هي الأزرق والرمادي والفضي.
اختيار فستان
استخدام الألوان العصرية
في كل موسم جديد تظهر ألوان عصرية تميزه، والحصول على هذه الألوان يتم من خلال متابعة مجلات الموضة وعروض الأزياء وتصفح الملابس على المتاجر الإلكترونية، واطلعى على الألوان واختارى لونك المفضل .
نصائح لاختيار فستان الربط بين المناسبة وألوان فستانك الخاص فالمناسبات المسائية تفضل الألوان الداكنة فهي تزيد من التميز وجذب الانتباه، والمناسبات النهارية تميل إلى استخدام الألوان الصريحة إلى جانب الأقمشة المنقوشة أو ذات المطبوعات، والألوان المحايدة كالأبيض والأسود والرمادي تتوافق مع جميع المناسبات.
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