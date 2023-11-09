الفيروز.. كل ما تحتاج معرفته عن أشهر حجر كريم موجود في سيناء

يتميز الفيروز المصري بمظهر مميز للغاية حتى أنه كان يحتل مكانة مرموقة بين مجموعة مجوهرات عند العديد من الفراعنة، فالحزام النحاسي الأحمر الذي يقطع الحجر الأزرق يجعله مثاليا لترصيعه بالذهب، لذلك كان وما زال من بين أكثر المجوهرات المفضلة لدى الكثير، ويحصل على الفيروز من شبه جزيرة سيناء ، وهي واحدة من أهم المصادر التاريخية في العالم للأحجار الكريمة وشبه الكريمة .

ويعتبر الفيروز المصري مرغوبًا عالميًا اليوم، كما أوضح خبير الأحجار الكريمة معتز أحمد في حديثه لـ "اليوم السابع"، حيث قال إن سيناء تتميز بحجر الفيروز، لذا سميت بأرض الفيروز تيمناً به، كما استخدمه قدماؤنا المصريون لأغراض تجميلية وعلاجية وحماية من الطاقة السلبية".





الفيروز تاريخ الفيروز في مصر

وتابع

يُعتقد أن استخراج الفيروز في شمال إفريقيا يعود إلى الأسرة الأولى للفراعنة و استخرجه المصريون من المناجم الساحلية في شبه جزيرة سيناء، ومن الواضح أن المظهر المذهل لحجر الفيروز المصري جعل استخدامه شائعًا جدًا لدى الفراعنة.

جبال سيناء

وتابع أنه يُعتقد أن الحجر كان يستخدمه الفراعنة كحامي وجالب للحظ السعيد لأي شخص يرتديه، لذلك كان الحجر الذي يفضل كل شخص أن يمتلكه في العصور القديمة، والدور الذي لعبه الحجر الكريم في الثقافة المصرية القديمة كان يدعمه الفراعنة الذين يُعتقد أنهم كانوا يرتدونه بشكل يومي، حتى كان الملك توت عنخ آمون نفسه من محبي اللون الفيروزي، لدرجة أنه

وضع عدد من الحجارة في قناع الموت الشهير الخاص به، إلى جانب صخرة أخرى في مصر القديمة، وهي اللازورد.

وأردف خبير الأحجار الكريمة أنه غالبًا ما كان يُشار إلى إلهة الفرح والخصوبة، حتحور، باسم "سيدة الفيروز" لأنها كانت تراقب عمال المناجم الذين يعملون في المناجم في جنوب سيناء ، علاوة على ذلك، ارتبطت إلهة العدل ماعت ارتباط قوي بالفيروز لأنها ترمز إلى وحدة الكون، لذلك كان الحجر الكريم حقًا في قلب أنظمة المعتقدات في مصر القديمة.

سيناء





وكان الفيروز المصري منتشرًا جدًا في المجتمع لدرجة أن شبه جزيرة سيناء كانت تُعرف باسم "بلد الفيروز"، وكان هناك ستة مناجم عاملة في المجمل، فى الموقعان الرئيسيان هما سرابيط الخادم ووادي المغارة في الجنوب الغربي.

وأضاف أنه أطلق المصريون القدماء على المناطق المحيطة بوادي المغارة اسم "مدرجات الفيروز" وترجم اسمها حرفيًا إلى "وادي الكهوف". وعند إعادة اكتشافه في عام 1809، أعيدت عمليات التنقيب المتعددة في الموقع إلى العمل مرة أخرى، ولكن كمية الفيروز قد استنفدت عمليًا بحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى القرن الحادي والعشرين. يمكن رؤية المنحوتات الفرعونية هناك فوق الكهوف الرئيسية، وهي من بين الأسباب العديدة التي جعلتها واحدة من أهم المواقع الأثرية في مصر كلها.



