لو زوجك بيتعمد إحراجك أمام الناس.. ازاى تتعاملى معاه من غير مشاكل

(MENAFN
- Youm7) تعمُد الزوج إحراج زوجته أمام الآخرين نوع من أنواع الحيل التي يتبعها الزوج المتسلط أوالنرجسي على زوجته، والتي تجعله يقصد إحراجها ليشعرها بأنه الأفضل منها، وأنه في دائرة الضوء بمفرده، أو لرغبته فى إظهار أنه صاحب الكلمة والرأي في بيته، ويمكن هذا يجعله يشعر بأنه شخص فكاهي ولطيف خاصة إذا تنمر عليها بطريقة مصحوبة بسخرية أمام مجموعة من الأفراد سواء عائلتها أو أصدقائها، مما يتسبب فى شعور الزوجة بالضيق، ولهذا نستعرض فى التقرير،
إتيكيت الرد الذى يجب على الزوجة اتباعه عند تعمد زوجها إحراجها أمام الآخرين، وفقًا لما أشارت إليه هالة العزب، خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية.
قلت خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية في حديثها لـ "اليوم السابع":" في هذه الحالة لابد أن تقف الزوجة مع نفسها وقفة ثقة بالنفس وتؤكد لنفسها أن كل ما يقال لا يجب أن يفقدها إحساسها بجمالها وثقتها بذاتها وباعتزازها بكرامتها، فإذا أحرجها الزوج أمام الآخرين، فلابد أن تتحلى بالهدوء وتحاول ان تكظم غيظها، وتخفي أي تعبيرات على وجهها دالة على شعورها بالغضب، وإذا ضحك الموجودون على كلام الزوج يفضل أن تبتسم الزوجة لهم وتغادر دون أن تبدو موافقتها أو رفضها لسخرية الزوج منها وأيضاً لا تعاتبه أو تحاول أن تنتصر لنفسها، وإنما تؤجل مناقشته عند عودتهما للمنزل وطوال هذا الوقت، يجب على الزوجة أن تتظاهر بالهدوء واللتزان ولا تجاري زوجها أو تحاول إحراجه بالتنمر
عليه بطريقة ساخرة .
وتابعت:" إذا تمادي الزوج في إحراج الزوجة عليها أن تغيرالموضوع وتغادر المكان وتذهب لمكان آخر لا يراها فيه أحد حتى تهدأ ثم تعود مرة أخرى مبتسمة وواثقة من نفسها، ويمكن أن ترسل رسالة لزوجها على هاتفه المحمول تطالبه بأن يتوقف عن إحراجها أمام الآخرين".
وأضافت:" يفضل عقب عودة الزوجة للمنزل أن تفرغ غضبها بغسل وجهها
أو تتجه للصلاة أو تتناول مشروب الحليب أو قطعة من الشوكولاتة أو قطعة من الفاكهة ثم ممارسة تمارين التنفس، وتتحدث بعد ذلك مع زوجها بهدوء وحزم و تخبره بشكل قاطع أن ما يقوم به يتسبب لها في إحراجها و
إذا دافع الزوج
عن نفسه و تظاهر بعدم الاهتمام فعللا الزوجة ألا تتمادي معه ولا تتبادل معه الاتهامات فكثير من الحقوق تضيع بسبب عدم التريث والحكمة في العتاب".
وقالت:"علي الزوجة أن تقلل من تواجدها معه في الزيارات أوالخروجات مع الأصدقاء و إذا كان الزوج زميل في العمل فعليها أن تحاول الابتعاد عنه والانتقال لقسم آخر
حتي لا يكون سبباً لشعورها بضغط نفسي كبير خلال تواجدها في التجمعات أو في بيئة العمل وتبحث بين عائلته عن شخص يطيع زوجها أوامره وتتحدث معه عن زوجها وما يفعله من إحراجها ليحل لها هذه المشكلة".
زوجة تتحدث مع زوجها
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