لو زوجك بيتعمد إحراجك أمام الناس.. ازاى تتعاملى معاه من غير مشاكل

MENAFN - Youm7) تعمُد الزوج إحراج زوجته أمام الآخرين نوع من أنواع الحيل التي يتبعها الزوج المتسلط أوالنرجسي على زوجته، والتي تجعله يقصد إحراجها ليشعرها بأنه الأفضل منها، وأنه في دائرة الضوء بمفرده، أو لرغبته فى إظهار أنه صاحب الكلمة والرأي في بيته، ويمكن هذا يجعله يشعر بأنه شخص فكاهي ولطيف خاصة إذا تنمر عليها بطريقة مصحوبة بسخرية أمام مجموعة من الأفراد سواء عائلتها أو أصدقائها، مما يتسبب فى شعور الزوجة بالضيق، ولهذا نستعرض فى التقرير،إتيكيت الرد الذى يجب على الزوجة اتباعه عند تعمد زوجها إحراجها أمام الآخرين، وفقًا لما أشارت إليه هالة العزب، خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية.

قلت خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية في حديثها لـ "اليوم السابع":" في هذه الحالة لابد أن تقف الزوجة مع نفسها وقفة ثقة بالنفس وتؤكد لنفسها أن كل ما يقال لا يجب أن يفقدها إحساسها بجمالها وثقتها بذاتها وباعتزازها بكرامتها، فإذا أحرجها الزوج أمام الآخرين، فلابد أن تتحلى بالهدوء وتحاول ان تكظم غيظها، وتخفي أي تعبيرات على وجهها دالة على شعورها بالغضب، وإذا ضحك الموجودون على كلام الزوج يفضل أن تبتسم الزوجة لهم وتغادر دون أن تبدو موافقتها أو رفضها لسخرية الزوج منها وأيضاً لا تعاتبه أو تحاول أن تنتصر لنفسها، وإنما تؤجل مناقشته عند عودتهما للمنزل وطوال هذا الوقت، يجب على الزوجة أن تتظاهر بالهدوء واللتزان ولا تجاري زوجها أو تحاول إحراجه بالتنمر

عليه بطريقة ساخرة .





وتابعت:" إذا تمادي الزوج في إحراج الزوجة عليها أن تغيرالموضوع وتغادر المكان وتذهب لمكان آخر لا يراها فيه أحد حتى تهدأ ثم تعود مرة أخرى مبتسمة وواثقة من نفسها، ويمكن أن ترسل رسالة لزوجها على هاتفه المحمول تطالبه بأن يتوقف عن إحراجها أمام الآخرين".

وأضافت:" يفضل عقب عودة الزوجة للمنزل أن تفرغ غضبها بغسل وجهها

أو تتجه للصلاة أو تتناول مشروب الحليب أو قطعة من الشوكولاتة أو قطعة من الفاكهة ثم ممارسة تمارين التنفس، وتتحدث بعد ذلك مع زوجها بهدوء وحزم و تخبره بشكل قاطع أن ما يقوم به يتسبب لها في إحراجها و

إذا دافع الزوج

عن نفسه و تظاهر بعدم الاهتمام فعللا الزوجة ألا تتمادي معه ولا تتبادل معه الاتهامات فكثير من الحقوق تضيع بسبب عدم التريث والحكمة في العتاب".

وقالت:"علي الزوجة أن تقلل من تواجدها معه في الزيارات أوالخروجات مع الأصدقاء و إذا كان الزوج زميل في العمل فعليها أن تحاول الابتعاد عنه والانتقال لقسم آخر

حتي لا يكون سبباً لشعورها بضغط نفسي كبير خلال تواجدها في التجمعات أو في بيئة العمل وتبحث بين عائلته عن شخص يطيع زوجها أوامره وتتحدث معه عن زوجها وما يفعله من إحراجها ليحل لها هذه المشكلة".

زوجة تتحدث مع زوجها



