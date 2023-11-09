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تعيين المهندس عادل حامد مساعدا لوزير الاتصالات للبنية المعلوماتية الدولية

11/9/2023 2:30:33 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتولى المهندس عادل حامد إبراهيم جاد الله العمل مساعدا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية لمدة عام.



ويختص المهندس عادل حامد بالمهام الآتية وهى: دعم خطة الوزارة فى تعظيم عائدات الدولة من البنية التحتية للاتصالات الدولية ومن استثمارات الدولة فى شركات الاتصالات العاملة بجمهورية مصر العربية، وإعداد خطة العمل ودراسات الجدوى لجذب مراكز البيانات العملاقة ومراكز تبادل حركة الإنترنت والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الأطر المثلى وما يتطلبه ذلك من تشريعات.



كذلك العمل على إنجاز استراتيجية الدولة متمثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستهداف تحويل مصر إلى ممر رقمى عالمى للبيانات ومصدر جذب واستضافة أكبر مراكز البيانات العملاقة والحفاظ على وضع مصر الاستراتيجى كممر آمن للكابلات البحرية.



كما يختص المهندس عادل حامد بالعمل على تعظيم دور الدولة إقليمياً وعالمياً فى مجال الاتصالات الدولية عن طريق دعم امتداد الشبكة الدولية إلى الدول المجاورة والصديقة بالتكامل مع استراتيجية الممر الرقمى لتقديم المحتوى الرقمى لسائر دول الإقليم من مراكز البيانات ومراكز تبادل حركة الإنترنت، بالإضافة إلى ما يسند إليه من مهام أخرى.



هذا وقد تولى المهندس عادل حامد مهام مسئولية ملف البنية المعلوماتية التحتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ مارس 2023.



وتمتد خبرة المهندس عادل حامد لأكثر من 24 عاما بمجال الاتصالات. وهو حاصل على بكالوريوس فى هندسة الاتصالات والالكترونيات من جامعة حلوان.




وقد شغل المهندس عادل حامد منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات من يناير 2019 إلى مارس 2023 بعد تعيينه فى مجلس إدارة الشركة كممثل للحكومة، حيث وضع المهندس عادل حامد خلالها رؤية استراتيجية للشركة المصرية للاتصالات قائمة على مفهوم "الهرم الرقمي".



كما أشرف المهندس "عادل حامد"، على وضع وتنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية للاتصالات على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير وتوسيع كافة محاور الشبكة والتى أسفرت عن رفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت بجمهورية مصر العربية وساهمت فى تغيير شكل وآليات سوق الانترنت الثابت فى مصر، كما قام المهندس عادل حامد بتبنى استراتيجية تهدف إلى تعزيز تحول مصر إلى أفضل محور حركة بيانات رقمى فى الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.



كان المهندس عادل حامد، قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة من الشركات مثل الشركة المصرية لنقل البيانات، والشركة المصرية الاردنية لنقل البيانات، شركة TE Globe بسنغافورة، وعضو مجلس إدارة فى شركة عرب سات.


















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