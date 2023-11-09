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وزيرة التخطيط: 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية فى خطة 2023/2024

11/9/2023 2:30:33 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الدكتورة هالة
السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتى فى إطار توجّه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية فى خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، والتى تمثّل الإطار الحاكم لكافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية الوطنية، ويأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للرؤية المحدثة، هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام".



وأكدت السعيد خلال كلمتها في حفل إطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبحضور د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين، ود. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة، وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة.





وأضافت السعيد أن الدولة المصرية تسعى لتحويل هذا الهدف الاستراتيجى لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء فى الخطة من 40% العام الجارى إلى 50% من إجمالى الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، كما تتسق أهداف المبادرة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ فى مصر 2050، حيث تعمل الدولة على الربط بين هذه الاستراتيجية ومختلف مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى توجيه نحو 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية فى الخطة الاستثمارية 2023/2024.












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