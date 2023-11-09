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البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـأي أف جي إلى 371 مليون شهادة

11/9/2023 2:30:33 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد مجموعة أي أف جي القابضة إلى 371.164 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 204.901 مليون شهادة.



بينما استقر رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 599.225 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 273.271 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 98.120 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.664 مليون شهادة.



وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.632 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 134 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.92%، والعرب على 7.14%، واستحوذت المؤسسات على 11.1% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35.04%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 276.5 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، 486.3 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 33.1 مليون جنيه، 27.6 مليون جنيه، 249.8 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 24312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 29341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 10349 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6908 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 5330 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1447 نقطة.












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