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وزيرة التخطيط: فوز 8 مشروعات للمرأة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

11/9/2023 2:30:32 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فوز المرأة بـ8 مشروعات من أصل 18 مشروعاً فائزاً، في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بنسبة تخطت 44% من إجمالي المشروعات الفائزة.



كما أشارت "السعيد"، إلى أن من ضمن المكتسبات النجاح في بناء شراكات ناجحة ومثمرة مع شركاء الوطن من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك شركاء التنمية الدوليين، وتركيز الجهود في إطار هذه المبادرة على بناء قدرات كافة الكوادر القائمين عليها في المحافظات، وكذا تأهيل أصحاب المشروعات المشمولة بالمبادرة من مختلف الفئات.



وأكدت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها في حفل إطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين، د. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة، وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة.



وأوضحت أن الدورة الثانية شهدت إقبالًا كبيرا للمشاركة في الدورة الثانية حوالي 5600 مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى هي: الزراعة المستدامة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك وكفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات.












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