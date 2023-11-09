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أحلام مستغانمى: اكتب وكأن أبى يراقبنى واحفظ أغانى العندليب وأم كلثوم

11/9/2023 2:30:30 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمى إنها ما زالت تكتب وكأن أباها يراقبها، مضيفة:" أستحيى من أبى حتى وهو فى قبره، وعندما نفقد من نحب نتحول إليهم فنتحدث مثلهم ونتصرف كما كانوا يتصرفون".



وخلال حديثها عن والدها أضافت أحلام
مستغانمى خلال ندوة ولقاء مفتوح يتضمن مناقشة كتابها الجديد حراس الأوهام ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 42، : ذهبنا ذات مرة مع والدى للمكتبة وأخذ يسأل أمين المكتبة ولكن الأخير من كثرة سؤال والدى رد عليه بضيق قائلا "حدد ما تنوى أن تشتريه" فرد والدى كيف تتحدث معى هكذا أنا هشترى كل المكتبة وبالفعل طلب منه عمل جرد للكتب فاستعجب الرجل وأخذ يحصر الكتب ودفع والدى ثمنها وتم نقل الكتب فى شاحنة كبيرة إلى البيت، ودخل والدى وقال لي "فى سن الـ14 اشتريت لك مكتبة".





وأشارت أحلام مستغانمى إلى تذكرها امرأة قالت لها ذات يوم "أولادنا أمانة لديك" مضيفة:"هذا ما يجعلنى اكتب لمختلف الأعمار، وأنا اكتب للحياة وأخذت المسئولية على عاتقى، وعلاقتى بالقراءة مستقرة، ففى إحدى دورات
معرض الشارقة استمررت فى توقيع كتابى لمدة 7 ساعات ونصف".



وعن المواقف الطريفة قالت إنه حدث ذات مرة جاءت بنت تبكى وانتظرت طويلا للحصول توقيع كتابى وعندما تأخرت ذهبت زوجها طردها من البيت وقال لها اذهبى عند أحلام التى كنتى معها، وبالفعل عادت لي مرة أخرى، مضيفة: وقعت لشخص على نسخة ثم عاد ليوقع مرة أخرى ثم عاد ووقع لثالث وذلك خلال حفل توقيع لكتاب.



وأضافت أحلام مستغانمى: أنا احفظ جميع أغانى عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وشادية وجميع الأغانى المصرية والوطنية القديمة مثل بلادى بلادى ووطنى الأكبر وغيرها.



وحول المقولات التى نسبت لها قالت أحلام مستغانمى: هناك مقولات نسبت لي وأنا لم اذكرها تماما، وذات مرة قمت بالبحث عن أشهر مقولاتى وجدت مقولة لي على لسان شيكسبير والأخير لا يمكن أن يقولها على الإطلاق.



وأوضحت أحلام مستغانمى أن هناك كتاب يفكرون فى المكسب الوقتى ويريد أن يحقق ذلك
قد يكون مقابل التنازل عن المبادئ، ولكن السؤال هل يريد الكاتب أن يحقق مكسبا حاليا أم الخلود؟، مستشهدة بقول أحمد بن حنبل "بيننا وبينكم الجنائز" مضيفة: بعض الكتاب
الذين يبحثون عن الجوائز قد يكونون خالدين، وقد رفضت جوائز بمقابل ضخم يحل مشاكلى جميعها ولكننى اختار من يكرمنى".



وتابعت : السيرة الحقيقية للكاتب هى أبطاله فى رواياته، يقولون إننى ضد الرجل وأننى تزوجت 5
مرات، وبالطبع هذا غير صحيح
ولكنى تزوجت مرة واحدة من رجل مثقف يقدر كتاباتى ويشجعنى دائما".












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