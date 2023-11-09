شاهد تمثال برجو النجار عن طفلة فلسطينية تحت القصف فى غزة

MENAFN - Youm7) عبر النحاتبرجو النجار عن انفعاله بالقضية الفلسطينية بتمثال من البوليستر يصف معاناة أطفال غزة، حيث جسد صورة شهيرة لطفلة فلسطينية هاربة من جحيم القصف مع دميتها فى محاولة للخروج من الموت إلى الحياة ومن جحيم القذائف إلى هناءة اللعب.

وعلى الرغم من شهرة الصورة إلا أن تجسيدها عبر خامات النحت يحمل في داخله تأويلات مختلفة ويضفى روحا جديدة على الموضوع والتشكيل والصورة.

وقال النحات برجو النجار إن خامات التمثال من البوليستر وأن التمثال استغرق أسبوعا ابتداء من عمله بالبلاستوسين ثم القالب وأخيرا إنتاج الشكل النهائي في البوليستر.

وأضاف: "كنت أتناقش مع صديق لي عن عمل أيقونة للأحداث الجارية في غزة وقد أثارني مشهد لطفل مصاب لكنه أشار على بتلك الطفلة الشهيرة والتى انتشرت صورتها فى أحداث سابقة عام 2014، ومن هنا اقتنعت وبدأت فكرة تنفيذ التمثال".

وتابع "الأطفال هم من يوقفون الحروب وليس الكبار، تلك الطفلة تشبه بناتنا كثيراً، نفس البراءة والانفعالات، الأحلام ذاتها ردود فعلهن، تلك الرأس الكبيرة فوق أطرافهم الدقيقة ونبرة الصوت التي تحمل عذوبة بها تذيب القلوب".

واستكمل "تلك الطفلة تحمل حلا للغزنا الكبير.. كيف ننجو؟ إنها تحمل دميتها رمزاً للحب وتحمل كتبها رمزاً للعلم فلا يمكن أن ننجو إلا بهاتين القيمتين".

وأشار إلى أن رمزية إمساك الطفلة بكتبها مع دميتها تشير أيضا إلى أن النجاة لا يمكن أن تتحقق إلا بالعلم والتمسك بالمعرفة.

تمثال الفتاة الفلسطينية