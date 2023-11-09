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اليونسكو تُدرج الطائف كمدينة مبدعة فى مجال الأدب ضمن شبكتها العالمية للمدن المبدعة

11/9/2023 2:30:29 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إدراج مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، كأول مدينةٍ مبدعة فى مجال الأدب بالمملكة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن هيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة العربية السعودية أعدت ملف الترشيح بالتعاون مع عدة جهات يتقدمها أمانة محافظة الطائف، متضمنًا البيانات والإحصاءات والمعلومات اللازمة، وفق اشتراطات المنظمة، والمعايير المطلوبة للتسجيل فى الشبكة التى ترتكز على سبعة عوامل، والتى تمت مواءمتها مع برامج القطاعات الثلاثة، وهي: جودة وحجم النشر فى المدينة، ووجود دور مهم للأدب والدراما والشعر فى المدينة، وجودة وتنوع البرامج التعليمية التى تُركّز على تعليم الأدب المحلي، إلى جانب استضافة وتنظيم فعّاليات ومهرجانات أدبية بالمدينة، وتوافر مكتبات عامة، ومحال لبيع الكتب، فضلاً عن المراكز الثقافية العامة، ومشاركة الإعلام التقليدى والجديد فى تسويق الأدب، وتعزيز سوقه المحلي، وإشراك دور النشر فى ترجمة الأعمال الأدبية فى مختلف اللغات.



يذكر أن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة انطلقت فى عام 2004 بهدف إبراز إبداع أعضائها فى سبع مجالاتٍ، وهي: الحِرف والفنون التقليدية، والتصميم، والأفلام، وفن الطهي، والأدب، والفنون الإعلامية، والموسيقى، وتضم 301 مدينة موزعة فى أكثر من 73 بلدًا حتى العام 2021، منها مدينتان مبدعتان سعوديتان؛ الأحساء فى الحِرف والفنون التقليدية، وبريدة فى فن الطهي، وتلتزم كل مدينة مبدعة رغم تفاوتها الجغرافى والديموغرافى والاقتصادى بتطوير أفضل الممارسات الإبداعية، ومشاركتها مع الآخرين من أجل الترويج للصناعات المبدعة، وتعزيز المشاركة فى الحياة الثقافية، وإدماج الثقافة فى سياسات التنمية الحضرية المستدامة.



وتهدف هيئة الأدب والنشر والترجمة من خلال تسجيل مدينة الطائف كمدينة مبدعة فى المجال الأدبى بشبكة اليونسكو للمدن المبدعة إلى تحويلها إلى مدينة أدبية عالمية؛ لتجديد الثروة الأدبية فى المدينة، وتطوير صناعة النشر، وتنشيط الترجمة الاحترافي، إلى جانب إقامة الفعّاليات الأدبية المتنوّعة والثريّة فى المدينة على مدار العام؛ لتعزيز المهرجانات الأدبية فى المملكة، وإيجاد بيئةٍ حاضنة للأدب والأدباء السعوديين؛ لتعزيز نتاجهم الأدبي، واكتشاف المواهب الأدبية، وصقل تجربتهم، وتجويد إنتاجهم، وتسويقه محلياً وإقليمياً وعالمياً.












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