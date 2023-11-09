هل يمكن اختزال الواقعية السحرية بما قدمه ماركيز؟ روائيون وأكاديميون عرب يجيبون

MENAFN - Youm7) أكد عدد من الروائيين العرب أنه لا يمكن اختزال تاريخ الواقعية السحرية بما قدمه الروائى جابرييل جارسيا ماركيز، موضحين أنه مفهوم حاضر فى آداب وثقافات الشعوب تاريخياً، ومتجذر بصورة واضحة فى التراث الحكائى العربى، لكن إعادة تصديره من أمريكيا اللاتينة لفتت أنظار العالم إليه وكأنه تيار مستحدث وجديد.

وبدأت الدكتورة عائشة الدرمكى من عمان حديثها بالوقوف عند جذور مصطلح الواقعية السحرية، وبدايته في مانهايم بألمانيا، على يد مجموعة من الفنانين التشكيليين، ثم وصول المصطلح لأمريكا اللاتينية واشتغال الأدباء عليه في أعمالهم السردية، إلى أن صدرت رواية جابرييل جارسيا ماركيز "مئة عام من العزلة"، مشيرة إلى أنه منذ ذلك التاريخ أصبحت الواقعية السحرية إحدى تقنيات الإبداع السردي البارزة في العالم وامتد حضورها حتى وصلت إلى المنطقة العربية.

وأوضح الروائي طارق إمام، المرشح في القائمة القصيرة في جائزة البوكر العربية عن روايته "ماكيت القاهرة"، أن مصطلح الواقعية السحرية ليس لأحدٍ أسبقية صكه، لأنه مصطلح مغروس في الذات الإنسانية منذ أن وجدت، قائلاً: "لو أردنا الدقة، لقلنا أن الواقعية السحرية موجودة في ألف ليلة وليلة، أي قبل الألمان بقرون عديدة، وماركيز نفسه صرح من قبل أنه قرأ في بداياته ألف ليلة وليلة وتأثر بها، لذلك لا أرى لأحد الفضل ولا الأسبقية في صك المصطلح.

ومن جانبها لخصت الروائية والأكاديمية التونسية الدكتورة أميرة غنيم لجمهور الجلسة مصطلح الواقعية السحرية فى سطر واحد، قائلة: الواقعية السحرية هي تمويه الكاتب عمداً الحدود الفاصلة بين ما هو عقلاني وغير عقلاني" لكنها ترى أن الرواية الناجحة هي التي يستطيع كاتبها أن يجعل القارئ يقبل الغرائبي وغير الواقعي حين يصطدم به أثناء قراءته للواقعي.

وأضافت أميرة غنيم، إذا تحقق هذا الشرط، قلنا هذا الكاتب نجح في كتابة عمل واقعي سحري، واتفقت مع إمام حول مسألة وجود المصطلح فى شتى الثقافات العالمية منذ قرون، وخاصة ثقافتنا العربية.

وقالت فى هذا السياق، نحن فى الوطن العربى تربينا على مفهوم المعجزة، وهذا أول درس تعلمناه عن الواقعية السحرية، لكنها في ختام حديثها تساءلت هل نجح الكاتب العربي أن يجسد المفهوم في أعماله بسلاسة، أم أصبح سجيناً للمصطلح والقالب.