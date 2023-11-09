افتتاح مكتبة بودلى منذ 421 سنة.. تعرف على أضخم المكتبات فى العالم.. صور

(MENAFN
- Youm7) مكتبة بودلى
من أكبر المكتبات البحثية بالعالم، والتى توجد داخل جامعة أكسفورد، كما أنها أحد أقدم المكتبات فى أوروبا، وثانى أكبر مكتبة فى بريطانيا بعد المكتبة البريطانية، وعلى الرغم من أن مكتبة بودلى تأسست بشكلها الحالى فى مثل هذا اليوم 9 نوفمبر من عام 1602 إلا أن الأدلة التاريخية تشير إلى أن أول مكتبة تم تأسيسها فى أكسفورد كانت فى القرن الرابع عشر للميلاد، والتى أسسها توماس كوبهام، وخلال التقرير التالى نستعرض أبرز المكتبات الموجودة بالعالم.
الكونجرس
مكتبة الكونجرس
تحتوى على 160 مليون كتاب، وتعتبر أكبر وأهم مرجع للمواد القانونية والخرائط والأفلام والمعزوفات الموسيقية، حيث إنها تحتوى على 160 مليون مخطوطة وكتاب بـ460 لغة مختلفة.
مكتبة الدولة الروسية
تحتوى على 44.4 مليون كتاب، يصل عدد رواد المكتبة إلى 3500 زائر يومياً وتحتوى المكتبة على أكثر من 44 مليون كتاب وهى خامس أكبر مكتبة فى العالم من حيث عدد الكتب والمخطوطات.
مكتبة الدولة الروسية
المكتبة العامة فى فانكوفر
تحتوى هذه المكتبة على ما يقارب 9.5 مليون مرجعٍ بين كتب ومجلاّت وأقراص مدمجة وأقراص الفيديو الرقمية، من أهّم المكاتب فى كندا، تسقبل أعدادا هائلة من محبى القراءة بحيث تؤمن لهم الأجواء المناسبة والمراجع المهمّة الكفيلة بخطفهم لساعات طويلة.
المكتبة البريطانية
المكتبة البريطانية
وهى أكبر مكتبات العالم تحتوى على 170 مليون كتاب، كما تعد أهم مراكز البحث المكتبية فى العالم ومقرها لندن، تحتوى على 170 مليون مخطوطة وبمختلف اللغات، ويعود تاريخها إلى 2000 سنة قبل الميلاد، وتحتل المركز الأول فى قائمة أكبر المكتبات فى العالم.
المكتبة الصينية الوطنية
مكتبة الصين الوطنية
تضم 31 مليون كتاب، تقع المكتبة في مدينة بكين، وكانت تعرف بالمكتبة الإمبراطورية وتحتوى على 1.6 مليون مخطوطة أثرية صينية مكتوبة بخط اليد.
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