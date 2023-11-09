افتتاح مكتبة بودلى منذ 421 سنة.. تعرف على أضخم المكتبات فى العالم.. صور

MENAFN - Youm7) مكتبة بودلىمن أكبر المكتبات البحثية بالعالم، والتى توجد داخل جامعة أكسفورد، كما أنها أحد أقدم المكتبات فى أوروبا، وثانى أكبر مكتبة فى بريطانيا بعد المكتبة البريطانية، وعلى الرغم من أن مكتبة بودلى تأسست بشكلها الحالى فى مثل هذا اليوم 9 نوفمبر من عام 1602 إلا أن الأدلة التاريخية تشير إلى أن أول مكتبة تم تأسيسها فى أكسفورد كانت فى القرن الرابع عشر للميلاد، والتى أسسها توماس كوبهام، وخلال التقرير التالى نستعرض أبرز المكتبات الموجودة بالعالم.

الكونجرس





مكتبة الكونجرس

تحتوى على 160 مليون كتاب، وتعتبر أكبر وأهم مرجع للمواد القانونية والخرائط والأفلام والمعزوفات الموسيقية، حيث إنها تحتوى على 160 مليون مخطوطة وكتاب بـ460 لغة مختلفة.





مكتبة الدولة الروسية

تحتوى على 44.4 مليون كتاب، يصل عدد رواد المكتبة إلى 3500 زائر يومياً وتحتوى المكتبة على أكثر من 44 مليون كتاب وهى خامس أكبر مكتبة فى العالم من حيث عدد الكتب والمخطوطات.

مكتبة الدولة الروسية





المكتبة العامة فى فانكوفر

تحتوى هذه المكتبة على ما يقارب 9.5 مليون مرجعٍ بين كتب ومجلاّت وأقراص مدمجة وأقراص الفيديو الرقمية، من أهّم المكاتب فى كندا، تسقبل أعدادا هائلة من محبى القراءة بحيث تؤمن لهم الأجواء المناسبة والمراجع المهمّة الكفيلة بخطفهم لساعات طويلة.

المكتبة البريطانية





المكتبة البريطانية

وهى أكبر مكتبات العالم تحتوى على 170 مليون كتاب، كما تعد أهم مراكز البحث المكتبية فى العالم ومقرها لندن، تحتوى على 170 مليون مخطوطة وبمختلف اللغات، ويعود تاريخها إلى 2000 سنة قبل الميلاد، وتحتل المركز الأول فى قائمة أكبر المكتبات فى العالم.

المكتبة الصينية الوطنية





مكتبة الصين الوطنية

تضم 31 مليون كتاب، تقع المكتبة في مدينة بكين، وكانت تعرف بالمكتبة الإمبراطورية وتحتوى على 1.6 مليون مخطوطة أثرية صينية مكتوبة بخط اليد.