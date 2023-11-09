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الأمم المتحدة تحذر: خطط الوقود الأحفورى تهدد أهداف المناخ العالمية

11/9/2023 2:30:26 PM
(MENAFN- Youm7) حذرت الأمم المتحدة من أن خطط توسيع إنتاج النفط والغاز والفحم من جانب الدول الكبرى التي تعمل بالوقود الأحفوري ستدفع العالم إلى ما هو أبعد بكثير من الحدود المتفق عليها لظاهرة الاحتباس الحراري وتضع مستقبل البشرية موضع تساؤل، حيث إنها تهدد أهداف المناخ العالمية .



ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، سيكون مستقبل الوقود الأحفوري نقطة رئيسية عندما يجتمع زعماء العالم في مؤتمر المناخ COP28 في وقت لاحق من هذا الشهر، المكلفين بإنقاذ حدود درجات الحرارة المتفق عليها في العالم.



تعهد معظم منتجي الوقود الأحفوري الرائدين في العالم بتحقيق انبعاثات "صافية صفر" بحلول منتصف القرن، وهو الهدف الذي يجب أن يتماشى مع أهداف اتفاق باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين (2.7 درجة فهرنهايت) منذ ما قبل الثورة الصناعية، ويفضل أن يكون أكثر أمانا عند 1.5 درجة مئوية.



لكن تقرير فجوة الإنتاج السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يوضح أن خطط الإنتاج في أكبر 20 دولة منتجة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا وأستراليا والهند فى الاتجاه المعاكس.



ووجدت أن الزيادات المخططة في الإنتاج في هذه البلدان ستنتج زيادة بنسبة 460% من الفحم، و82% من الغاز، و29% من النفط أكثر مما يتوافق مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.



ووجدت الدراسة أن خطط الحكومات ستنتج 110% من الوقود الأحفوري في عام 2030 أكثر مما يتماشى مع درجة حرارة 1.5 درجة مئوية، و69% أكثر مما يتماشى مع درجة حرارة 2 درجة مئوية.

وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "إن خطط الحكومات لتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري تقوض تحول الطاقة اللازم لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، مما يضع مستقبل البشرية موضع تساؤل".



وأضافت اندرسن، "بدءًا من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، يجب على الدول أن تتحد خلف التخلص التدريجي المنظم والمنصف من الفحم والنفط والغاز، لتخفيف الاضطرابات المقبلة وإفادة كل شخص على هذا الكوكب."














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