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أبل تمنح تايلور سويفت لقب فنانة العام على Apple Music

11/9/2023 2:30:26 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة آبل أن المغنية العالمية تايلور سويفت هي فنانة العام لعام 2023 على آبل ميوزيك، وذلك بعد أن وصلت 65 اغنية لها إلي قائمة أفضل 100 أغنية على مستوى العالم يوميًا في Apple Music ، أكثر من أي فنان آخر، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 وفقا لبيان صحفي.



قالت سويفت: "يشرفني جدًا أن أكون فنان العام في آبل ميوزيك". "شكرًا لكل واحد منكم لجعل هذا العام أكثر الأعوام روعةً وبهجةً واحتفالًا على الإطلاق".



بصفتها فنانة العام في آبل ميوزيك، ستحصل سويفت أيضًا على جائزة مادية، حيث تتميز كل جائزة من جوائز آبل ميوزيك برقاقة سيليكون مخصصة من آبل معلقة بين لوح زجاجي مصقول وهيكل مصنوع من الألومنيوم المؤكسد.



تسلط آبل ميوزيك الضوء على التطبيق على الموسيقى واللحظات التي حددت حقبة Eras لتايلور سويفت - وهو حدث اجتاح الثقافة لدرجة أنه حول الأغاني من ماضيها إلى بعض من أكبر الأغانى هذا العام.



يمكن للمستمعين الاستماع إلى مجموعة من البرامج الإذاعية التي تحتفل بقصص الألبومات التي استمرت لعقدين من الزمن لسويفت، بالإضافة إلى المقابلات ومجموعات الألبومات وقوائم التشغيل التي تعرض رحلة المغني وكاتب الأغاني الرائدة.



أصبحت أغنية Cruel Summer، من ألبوم Lover لعام 2019 لسويفت، واحدة من أكبر أغاني الصيف على آبل ميوزيك في جميع أنحاء العالم.



عادت الأغنية إلى قائمة أفضل 100 أغنية يومية على مستوى العالم في أبريل لأول مرة منذ أربع سنوات وبقيت هناك منذ ذلك الحين.




لا يزال Swift's Midnights يمثل أكبر ألبوم على الإطلاق لفنانة في تاريخ آبل ميوزيك من خلال عمليات البث في اليوم الأول والأسبوع الأول في جميع أنحاء العالم.



علاوة على ذلك، تعد سويفت الفنانة رقم واحد الأكثر استماعًا في تاريخ آبل ميوزيك، وهي أيضًا الفنانة التي لديها أكبر عدد من الأغاني التي وصلت إلى قائمة أفضل 100 أغنية يومية على مستوى العالم في آبل ميوزيك.












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