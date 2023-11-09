واتساب يضيف ميزة لحماية عنوان IP فى المكالمات للحفاظ على الخصوصية

MENAFN - Youm7) أضاف تطبيق واتساب ميزة جديدة تسمى "حمايةعنوانIPفى المكالمات" والتى تم تصميمها لتعزيز خصوصية المستخدم عند إجراء واستقبال المكالمات على خدمة المراسلة، وفقًا لموقعgadgets360.

سينقل واتساب مكالماتك عبر خوادم الشركة بدلًا من الاتصال المباشر بالطرف الآخر والكشف عن عنوان

IP

الخاص بك، وتقول منصة المراسلة أن الإعداد الجديد اختيارى وموجه للمستخدمين المهتمين بالخصوصية.

يشرح مهندسو

Meta

الميزة الجديدة فى منشور على المدونة الهندسية للشركة، مشيرين إلى أن إعداد "حماية عنوان

IP

فى المكالمات" الجديد يغير كيفية اتصال المكالمات بين مستخدمين على واتساب، مثل معظم التطبيقات التى توفر ميزات الاتصال، يوفر تطبيق واتساب اتصالًا من نظير إلى نظير، وهذا يعنى أنه يمكن لكلا الطرفين فى المكالمة رؤية عناوين

IP

الخاصة بكل منهما.

على الرغم من أن إظهار عناوين

IP

الخاصة بالمشاركين فى المكالمة مطلوب حتى تعمل مكالمات نظير إلى نظير بشكل صحيح، فإن هذه العناوين تكون فريدة لكل مستخدم ويمكن أن تكشف تفاصيل الموقع التقريبى عنك، إلى جانب تفاصيل أخرى، مثل مزود خدمة الإنترنت الخاص بك، هذه التفاصيل التى قد لا يرغب بعض المستخدمين فى مشاركتها مع متصلين غير معروفين على النظام الأساسي.