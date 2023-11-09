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شركة Spacex ستطلق أول قمر صناعى إيرلندى هذا الشهر

11/9/2023 2:30:26 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد أيرلندا لرؤية أول قمر صناع يصل إلى مداره على الإطلاق، حيث تم تصنيع القمر الصناعي البحثي التعليمي الأيرلندي 1، أو EIRSAT-1، من جانب طلاب جامعة كلية دبلن كجزء من أعمال أكاديمية وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، ومن المقرر الآن أن يطير على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا في نهاية نوفمبر.



ووفقا لما ذكره موقع "space"، يحمل القمر الصناعي المكعب المكون من وحدتين ثلاث حمولات علمية، ولعل الحمولة الرئيسية هي وحدة أشعة جاما (GMOD)، وهو كاشف يقوم بدراسة انفجارات أشعة جاما القوية، وستقوم الحمولتان الأخريان بتقييم أداء الطلاءات الحرارية الجديدة للأكسيد الواقي للأقمار الصناعية واختبار نظام بديل للتحكم في اتجاه المركبة الفضائية يسمى "التحكم المعتمد على الموجة".



وقال جوست فانريوسل، رئيس أكاديمية وكالة الفضاء الأوروبية، في بيان لوكالة الفضاء الأوروبية: "تتمتع كلية دبلن الجامعية بخبرة هائلة في مجالات علوم الفضاء والفيزياء الفلكية، وقد تغلبت فى EIRSAT-1 على تحديات مشروع هندسي معقد للغاية".



وأضاف فانريوسل: "وهذا ما جعله مشروعًا جذابًا لبرنامج Fly Your Satellite! التعليمي، وهو مزيج من الخبرة العلمية في الجامعة مع خبرة وكالة الفضاء الأوروبية وخبرتها في بناء واختبار المركبات الفضائية الصغيرة".



وقد أتاح برنامج FYS للطلاب العمل مع خبراء وكالة الفضاء الأوروبية أثناء التصميم والتطوير، وسيدعم أيضًا دورة الحياة الكاملة للمهمة الفضائية.



وعملت وكالة الفضاء الأوروبية أيضًا بشكل وثيق مع السلطات الأيرلندية للتغلب على التحديات التنظيمية الفريدة التي تفرضها دولة تطلق أول قمر صناعي لها.



وقد ساعد المشروع أيرلندا على إنشاء أولى إجراءات عمليات المركبات الفضائية، في حين أن كلية دبلن الجامعية لديها الآن أيضًا بنية تحتية فضائية في شكل غرفة نظيفة ومراقبة المهمة.












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