جوجل ومجموعات الاتصالات يطالبون الاتحاد الأوروبى بإجبار أبل فتح Imessage

MENAFN - Youm7) حثت شركة جوجل ومجموعات الاتصالات الأوروبية الجهات التنظيمية فى الاتحاد الأوروبى على تعيينiMessageكخدمة "أساسية"، لأن ذلك سيجبر شركةAppleعلى جعل منصة الاتصالات قابلة للتشغيل المتبادل مع خدمات الدردشة المنافسة، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

وادعى الموقعون،

فى رسالة مرسلة إلى المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك جوجل وبعض أكبر مشغلى الاتصالات فى أوروبا، أن خدمة أبل تلبى الحدود النوعية للقانون، وبالتالى يجب أن تخضع للقواعد "لإفادة المستهلكين الأوروبيين والشركات"، وفقًا لموقع

macrumors.

وقالت

Google

وDeutsche Telekom

وTelefónica وشركات أخرى فى الرسالة، أن "الطبيعة الأساسية" لـ

iMessage

باعتبارها "بوابة مهمة بين مستخدمى الأعمال وعملائهم هى بلا شك مبرر لتعيين شركة

Apple

كحارس بوابة لخدمة

iMessage

الخاصة بها"، وقالوا أن المستهلكين سيكونون فى وضع أفضل نتيجة لهذا التصنيف لأن "الرسائل المعززة" متاحة فقط بين مستخدمى أبل، وفقًا للتقرير.

ورفضت شركة آبل التعليق على التقرير، لكنها أشارت إلى بيان سابق جاء فيه: "iMessage

هى خدمة رائعة يحبها مستخدمو

Apple

لأنها توفر طريقة سهلة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة مع توفير حماية الخصوصية والأمان الرائدة فى الصناعة، ويتمتع المستهلكون اليوم بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من تطبيقات المراسلة، وغالبًا ما يستخدمون العديد منها فى وقت واحد، مما يعكس مدى سهولة التبديل بينها، تم تصميم

iMessage

وتسويقه للاتصالات الشخصية للمستهلكين، ونحن نتطلع إلى الشرح للجنة لماذا

iMessage

خارج نطاق

قانون الأسواق الرقمية".

اعترضت شركة

Apple

فى سبتمبر على الجهة التنظيمية فى الاتحاد الأوروبى التى وصفتها بأنها "حراس البوابة" قبل نشر القائمة الأولى للخدمات التى سيتم تنظيمها بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، ويقدم التشريع قواعد جديدة تنطبق على الخدمات التى تعتبر خدمات منصة أساسية ويجبرهم على فتح خدماتهم ومنصاتهم المختلفة أمام الشركات والمطورين الآخرين، على سبيل المثال، قد تضطر شركة

Apple إلى السماح لشركات خارجية وتطبيقات منافسة مثل

Meta's WhatsApp

بالتكامل مباشرة مع

iMessage.

ومع ذلك، قالت شركة

Apple أن iMessage

لا يلبى العدد المطلوب من المستخدمين لتطبيق قواعد

DMA، ولا ينبغى إلزامه بالامتثال لها، وبحسب ما ورد أبلغت شركة

Apple

اللجنة بأن "iMessage

لا يشكل بوابة مهمة فى الاتحاد لمستخدمى الأعمال للوصول إلى المستخدمين النهائيين نظرًا لصغر حجمه مقارنة بخدمات المراسلة الأخرى".

ويقدر المحللون أن تطبيق

iMessage

يضم ما يصل إلى مليار مستخدم حول العالم، لكن شركة آبل لم تكشف عن أى أرقام رسمية حول الخدمة منذ عدة سنوات، ما إذا كان سيتم إدراج

iMessage

فى القائمة الأولية لخدمات حماية البوابة فى الاتحاد الأوروبى سيعتمد على كيفية تعريف السوق الذى تعمل فيه.

لا يزال التحقيق الذى يجريه الاتحاد الأوروبى فى تطبيق

iMessage

مستمرًا، وأمام المفوضية الأوروبية حتى فبراير للتوصل إلى قرار.