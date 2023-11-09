جوجل ومجموعات الاتصالات يطالبون الاتحاد الأوروبى بإجبار أبل فتح Imessage

(MENAFN
- Youm7) حثت شركة جوجل ومجموعات الاتصالات الأوروبية الجهات التنظيمية فى الاتحاد الأوروبى على تعيين
iMessage
كخدمة "أساسية"، لأن ذلك سيجبر شركة
Apple
على جعل منصة الاتصالات قابلة للتشغيل المتبادل مع خدمات الدردشة المنافسة، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.
وادعى الموقعون،
فى رسالة مرسلة إلى المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك جوجل وبعض أكبر مشغلى الاتصالات فى أوروبا، أن خدمة أبل تلبى الحدود النوعية للقانون، وبالتالى يجب أن تخضع للقواعد "لإفادة المستهلكين الأوروبيين والشركات"، وفقًا لموقع
macrumors.
وقالت
Google
وDeutsche Telekom
وTelefónica وشركات أخرى فى الرسالة، أن "الطبيعة الأساسية" لـ
iMessage
باعتبارها "بوابة مهمة بين مستخدمى الأعمال وعملائهم هى بلا شك مبرر لتعيين شركة
Apple
كحارس بوابة لخدمة
iMessage
الخاصة بها"، وقالوا أن المستهلكين سيكونون فى وضع أفضل نتيجة لهذا التصنيف لأن "الرسائل المعززة" متاحة فقط بين مستخدمى أبل، وفقًا للتقرير.
ورفضت شركة آبل التعليق على التقرير، لكنها أشارت إلى بيان سابق جاء فيه: "iMessage
هى خدمة رائعة يحبها مستخدمو
Apple
لأنها توفر طريقة سهلة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة مع توفير حماية الخصوصية والأمان الرائدة فى الصناعة، ويتمتع المستهلكون اليوم بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من تطبيقات المراسلة، وغالبًا ما يستخدمون العديد منها فى وقت واحد، مما يعكس مدى سهولة التبديل بينها، تم تصميم
iMessage
وتسويقه للاتصالات الشخصية للمستهلكين، ونحن نتطلع إلى الشرح للجنة لماذا
iMessage
خارج نطاق
قانون الأسواق الرقمية".
اعترضت شركة
Apple
فى سبتمبر على الجهة التنظيمية فى الاتحاد الأوروبى التى وصفتها بأنها "حراس البوابة" قبل نشر القائمة الأولى للخدمات التى سيتم تنظيمها بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، ويقدم التشريع قواعد جديدة تنطبق على الخدمات التى تعتبر خدمات منصة أساسية ويجبرهم على فتح خدماتهم ومنصاتهم المختلفة أمام الشركات والمطورين الآخرين، على سبيل المثال، قد تضطر شركة
Apple إلى السماح لشركات خارجية وتطبيقات منافسة مثل
Meta's WhatsApp
بالتكامل مباشرة مع
iMessage.
ومع ذلك، قالت شركة
Apple أن iMessage
لا يلبى العدد المطلوب من المستخدمين لتطبيق قواعد
DMA، ولا ينبغى إلزامه بالامتثال لها، وبحسب ما ورد أبلغت شركة
Apple
اللجنة بأن "iMessage
لا يشكل بوابة مهمة فى الاتحاد لمستخدمى الأعمال للوصول إلى المستخدمين النهائيين نظرًا لصغر حجمه مقارنة بخدمات المراسلة الأخرى".
ويقدر المحللون أن تطبيق
iMessage
يضم ما يصل إلى مليار مستخدم حول العالم، لكن شركة آبل لم تكشف عن أى أرقام رسمية حول الخدمة منذ عدة سنوات، ما إذا كان سيتم إدراج
iMessage
فى القائمة الأولية لخدمات حماية البوابة فى الاتحاد الأوروبى سيعتمد على كيفية تعريف السوق الذى تعمل فيه.
لا يزال التحقيق الذى يجريه الاتحاد الأوروبى فى تطبيق
iMessage
مستمرًا، وأمام المفوضية الأوروبية حتى فبراير للتوصل إلى قرار.
MENAFN09112023000132011024ID1107402873
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