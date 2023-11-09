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جوجل ومجموعات الاتصالات يطالبون الاتحاد الأوروبى بإجبار أبل فتح Imessage

11/9/2023 2:30:25 PM
(MENAFN- Youm7) حثت شركة جوجل ومجموعات الاتصالات الأوروبية الجهات التنظيمية فى الاتحاد الأوروبى على تعيين
iMessage
كخدمة "أساسية"، لأن ذلك سيجبر شركة
Apple
على جعل منصة الاتصالات قابلة للتشغيل المتبادل مع خدمات الدردشة المنافسة، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

وادعى الموقعون،
فى رسالة مرسلة إلى المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك جوجل وبعض أكبر مشغلى الاتصالات فى أوروبا، أن خدمة أبل تلبى الحدود النوعية للقانون، وبالتالى يجب أن تخضع للقواعد "لإفادة المستهلكين الأوروبيين والشركات"، وفقًا لموقع
macrumors.

وقالت
Google
وDeutsche Telekom
وTelefónica وشركات أخرى فى الرسالة، أن "الطبيعة الأساسية" لـ
iMessage
باعتبارها "بوابة مهمة بين مستخدمى الأعمال وعملائهم هى بلا شك مبرر لتعيين شركة
Apple
كحارس بوابة لخدمة
iMessage
الخاصة بها"، وقالوا أن المستهلكين سيكونون فى وضع أفضل نتيجة لهذا التصنيف لأن "الرسائل المعززة" متاحة فقط بين مستخدمى أبل، وفقًا للتقرير.

ورفضت شركة آبل التعليق على التقرير، لكنها أشارت إلى بيان سابق جاء فيه: "iMessage
هى خدمة رائعة يحبها مستخدمو
Apple
لأنها توفر طريقة سهلة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة مع توفير حماية الخصوصية والأمان الرائدة فى الصناعة، ويتمتع المستهلكون اليوم بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من تطبيقات المراسلة، وغالبًا ما يستخدمون العديد منها فى وقت واحد، مما يعكس مدى سهولة التبديل بينها، تم تصميم
iMessage
وتسويقه للاتصالات الشخصية للمستهلكين، ونحن نتطلع إلى الشرح للجنة لماذا
iMessage
خارج نطاق
قانون الأسواق الرقمية".

اعترضت شركة
Apple
فى سبتمبر على الجهة التنظيمية فى الاتحاد الأوروبى التى وصفتها بأنها "حراس البوابة" قبل نشر القائمة الأولى للخدمات التى سيتم تنظيمها بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، ويقدم التشريع قواعد جديدة تنطبق على الخدمات التى تعتبر خدمات منصة أساسية ويجبرهم على فتح خدماتهم ومنصاتهم المختلفة أمام الشركات والمطورين الآخرين، على سبيل المثال، قد تضطر شركة
Apple إلى السماح لشركات خارجية وتطبيقات منافسة مثل
Meta's WhatsApp
بالتكامل مباشرة مع
iMessage.

ومع ذلك، قالت شركة
Apple أن iMessage
لا يلبى العدد المطلوب من المستخدمين لتطبيق قواعد
DMA، ولا ينبغى إلزامه بالامتثال لها، وبحسب ما ورد أبلغت شركة
Apple
اللجنة بأن "iMessage
لا يشكل بوابة مهمة فى الاتحاد لمستخدمى الأعمال للوصول إلى المستخدمين النهائيين نظرًا لصغر حجمه مقارنة بخدمات المراسلة الأخرى".

ويقدر المحللون أن تطبيق
iMessage
يضم ما يصل إلى مليار مستخدم حول العالم، لكن شركة آبل لم تكشف عن أى أرقام رسمية حول الخدمة منذ عدة سنوات، ما إذا كان سيتم إدراج
iMessage
فى القائمة الأولية لخدمات حماية البوابة فى الاتحاد الأوروبى سيعتمد على كيفية تعريف السوق الذى تعمل فيه.

لا يزال التحقيق الذى يجريه الاتحاد الأوروبى فى تطبيق
iMessage
مستمرًا، وأمام المفوضية الأوروبية حتى فبراير للتوصل إلى قرار.







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