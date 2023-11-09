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بوصلة الجبهة الإعلامية - جريدة الوطن السعودية

11/9/2023 2:22:44 PM
(MENAFN- Al Watan) في حوار تلفزيوني متداول بثته قناة RT الروسية الناطقة بالعربية، سأل المذيع ضيفه وهو (خبير إيراني): متى ستتحرك إيران لإنقاذ غزة؟ فكان جوابه (بدأت إيران بالفعل تحريك جبهة اليمن والرد سيكون على السعودية) !!
تنفلت مثل هذه التصريحات الهوجاء لتعبر عن واقع الصراع الذي يحاول البعض جر العرب إليه، إذ إن هذا الصراع بحد ذاته هو جزء من نموذج سياسي وضامن لبقائها.
البعض لا يمكنه البقاء في إقليم مستقر مزدهر، لا يمكن لنظام آيديولوجي أن يشتغل على معطيات السلم والاقتصاد والاستقرار والحريات، هو نظام يتغذى على البروباغندا، وليس مفاجئا على الإطلاق الجبهة الإعلامية المفتوحة على السعودية والتي انطلقت بشكل ممنهج ومتزامن مع أحداث غزة!
في الأيام الأولى كان الهدف لإعلام المحور المعروف هو الداخل السعودي فبدأت الدعوات للتظاهر، تلا ذلك الهجوم على موسم الرياض والضغط على الفنانين وشيطنة الفعاليات السياحية. خطة قد تبدو ساذجة ومضحكة، لكنها في الحقيقة تعتمد بشكل كبير على تفاوت الوعي في الشارع العربي المتأزم اقتصاديا ومعنويا.
ونحن لا نذيع سرا إن قلنا إنه بدا مؤخرا أن الجماهير العربية تخلصت من آثار التعبئة الحزبية اليسارية واليمينية ضد السعودية، وقد ساهمت سياسة الانفتاح التي انتهجتها المملكة في بناء الجسور وحدوث التقارب مع العرب على كافة المستويات، لا بل أصبحت السعودية تشكل النموذج المأمول للشعوب العربية، ويمكن ملاحظة كمية المواد الإعلامية التي ينتجها متحدثون ومشاهير عرب لتأييد المواقف السعودية وإظهار الإعجاب بقادتها وشعبها ورؤيتها.
وغني عن القول بأن هذا الالتفاف الشعبي العربي حول المملكة من شأنه تقديم فرصة تاريخية لخلق قوة عربية لا يستهان بها، وتمهيد الطريق للنمو الاقتصادي والتعاون العسكري والسياسي، وهو أمر سيحاربه البعض بكل ما أوتي من قوة، باعتباره نواة المشروع الأممي العروبي القادم، ويحاولوا اختطاف الشارع العربي بتعبئته مجددا ضد السعودية. أما غزة فهي قميص عثمان لا أكثر ولا أقل.
ختاما.. لا توجد سفارة إسرائيلية في الرياض، ولا يقيم في السعودية أي فصيل سياسي فلسطيني. السعودية منحازة للشعب الفلسطيني فقط. وقفت معه بوضوح وإخلاص، ودافعت عن حقوقه وأدانت بأشد العبارات ما يتعرض له من إبادة، كما أعلنت عن حملة تبرعات شعبية مساندة لأعمال الإغاثة في غزة، مع استمرار الجهود الدبلوماسية في أعلى مستوياتها لنزع فتيل الأزمة، وهي جهود سوف تثمر بلا شك وحتى ذلك الحين سيكون علينا رفع الوعي حول الإعلام المعادي للعرب أيا كانت الجهات التي تتبناه أو الدول التي تتخادم معه.

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