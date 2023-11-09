شركة Sims Limited تعلن عن تعيين Warrick Ranson في منصب المدير المالي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Sims Limited (رمزها في بورصة أستراليا: SGM )، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاستدامة والفاعلة في الاقتصاد الدائري، عن تعيين Warrick Ranson في منصب المدير المالي للمجموعة، اعتبارًا من 4 من ديسمبر 2023، على أن يخلف السيد Ranson المدير المالي المؤقت Steve Skurnac ، الذي شغل المنصب منذ 1 من أكتوبر 2023.

يتمتع السيد Ranson، الذي سيعمل تحت إمرة Stephen Mikkelsen ، المدير الإداري والمدير التنفيذي لشركة Sims Limited، بخبرة كبيرة تمتد لأكثر من عقدين من الزمان على المستوى التنفيذي استقاها من المناصب العليا التي شغلها في الشركات الكبرى الناشطة في الأسواق العالمية في صناعات التعدين والموارد.

علق السيد، Mikkelsen على التعيين، قائلاً: "يحدوني بالغ السعادة حيال الترحيب بالسيد Warrick في فريقنا. فسجله المتميز الحافل بالإنجازات على صعيد تعزيز الابتكار وتنمية الثقافة الموجهة نحو تحقيق النمو وتقديم خدمات قيمة للمساهمين يمثل إضافة قيمة إلى ثقافة الشركة". "وسيلعب Warrick دورًا مهمًا في الفريق في غمار مرور مؤسستنا بمرحلة مهمة، بما في ذلك إعادة تدوير رأس المال والسعي وراء مبادرات النمو وتحسين هيكل التكاليف. يأتي هذا التعيين في الوقت التي نشهد فيه تحولاً كبيرًا في أعمالنا، وأنا على ثقة بأنه سيلعب دورًا محوريًا في رحلة نجاحنا المتواصل."

قبل هذا التعيين، شغل السيد Ranson منصب المدير المالي في OZ Minerals Limited لما يقرب من ستة أعوام، وكان له دور فعال في توجيه تلك الشركة في أثناء فترة مهمة من النمو الكبير وتوليد القيمة، وفي السابق، أمضى ما يقرب من 18 عامًا مع Rio Tinto حيث شغل مناصب متنوعة، وطوال فترة عمله، تضمنت مسؤولياته الإشراف على الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة وأنشطة الاندماج والاستحواذ لمجموعة منتجات النحاس. بالإضافة إلى ذلك لعب السيد Ranson دورًا محوريًا في دفع مبادرات تطوير الأعمال بصفته المدير التجاري لقسم أعمال الحديد الخام، وهو أكبر قسم تشغيلي في Rio Tinto.

سيمارس السيد Ranson عمله في المقر الرئيسي لشركة Sims Limited في سيدني بأستراليا.

عن Sims Limited

ينصب تركيز شركة Sims Limited، التي تأسست في عام 1917، على توليد قيمة مستعينةً بالحلول بالدائرية بغية إرساء الأساس لاقتصاد منخفض الكربون، وعن طريق الاستعانة بأقسام الأعمال الثلاثة التابعة لها، Sims Lifecycle Services وSims Metal وSims Resource Renewal ، تسعى الشركة إلى تمكين إعادة استخدام الموارد الطبيعية المحدودة وتعزيز إزالة الكربون من سلاسل توريد العملاء، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث تأثير إيجابي على الأفراد والمجتمعات والصناعات والحكومات. هذا، وترتكز الشركة على هدفها المتمثل في إرساء الأساس لعالم بدون نفايات بهدف الحفاظ على كوكبنا، وتعزز ركائز الاستدامة الثلاث فيها، وهي العمل بمسؤولية ورأب الفجوات والتعاون لإحداث تغيير، منهجها الإستراتيجي الهادف إلى توفير حلول جديدة ومبتكرة تجعل الموارد متاحة للاستخدام في المستقبل وتقلل الخسائر البيئية. جدير بالذكر أن الأسهم العادية للشركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX: SGM ) وأسهم الإيداع الأمريكية الخاصة بها مدرجة في السوق خارج البورصة في الولايات المتحدة (USOTC: SMSMY ). لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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