شركة Sims Limited تعلن عن تعيين Warrick Ranson في منصب المدير المالي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Sims Limited (رمزها في بورصة أستراليا: SGM )، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاستدامة والفاعلة في الاقتصاد الدائري، عن تعيين Warrick Ranson في منصب المدير المالي للمجموعة، اعتبارًا من 4 من ديسمبر 2023، على أن يخلف السيد Ranson المدير المالي المؤقت Steve Skurnac ، الذي شغل المنصب منذ 1 من أكتوبر 2023.
يتمتع السيد Ranson، الذي سيعمل تحت إمرة Stephen Mikkelsen ، المدير الإداري والمدير التنفيذي لشركة Sims Limited، بخبرة كبيرة تمتد لأكثر من عقدين من الزمان على المستوى التنفيذي استقاها من المناصب العليا التي شغلها في الشركات الكبرى الناشطة في الأسواق العالمية في صناعات التعدين والموارد.
علق السيد، Mikkelsen على التعيين، قائلاً: "يحدوني بالغ السعادة حيال الترحيب بالسيد Warrick في فريقنا. فسجله المتميز الحافل بالإنجازات على صعيد تعزيز الابتكار وتنمية الثقافة الموجهة نحو تحقيق النمو وتقديم خدمات قيمة للمساهمين يمثل إضافة قيمة إلى ثقافة الشركة". "وسيلعب Warrick دورًا مهمًا في الفريق في غمار مرور مؤسستنا بمرحلة مهمة، بما في ذلك إعادة تدوير رأس المال والسعي وراء مبادرات النمو وتحسين هيكل التكاليف. يأتي هذا التعيين في الوقت التي نشهد فيه تحولاً كبيرًا في أعمالنا، وأنا على ثقة بأنه سيلعب دورًا محوريًا في رحلة نجاحنا المتواصل."
قبل هذا التعيين، شغل السيد Ranson منصب المدير المالي في OZ Minerals Limited لما يقرب من ستة أعوام، وكان له دور فعال في توجيه تلك الشركة في أثناء فترة مهمة من النمو الكبير وتوليد القيمة، وفي السابق، أمضى ما يقرب من 18 عامًا مع Rio Tinto حيث شغل مناصب متنوعة، وطوال فترة عمله، تضمنت مسؤولياته الإشراف على الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة وأنشطة الاندماج والاستحواذ لمجموعة منتجات النحاس. بالإضافة إلى ذلك لعب السيد Ranson دورًا محوريًا في دفع مبادرات تطوير الأعمال بصفته المدير التجاري لقسم أعمال الحديد الخام، وهو أكبر قسم تشغيلي في Rio Tinto.
سيمارس السيد Ranson عمله في المقر الرئيسي لشركة Sims Limited في سيدني بأستراليا.
عن Sims Limited
ينصب تركيز شركة Sims Limited، التي تأسست في عام 1917، على توليد قيمة مستعينةً بالحلول بالدائرية بغية إرساء الأساس لاقتصاد منخفض الكربون، وعن طريق الاستعانة بأقسام الأعمال الثلاثة التابعة لها، Sims Lifecycle Services وSims Metal وSims Resource Renewal ، تسعى الشركة إلى تمكين إعادة استخدام الموارد الطبيعية المحدودة وتعزيز إزالة الكربون من سلاسل توريد العملاء، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث تأثير إيجابي على الأفراد والمجتمعات والصناعات والحكومات. هذا، وترتكز الشركة على هدفها المتمثل في إرساء الأساس لعالم بدون نفايات بهدف الحفاظ على كوكبنا، وتعزز ركائز الاستدامة الثلاث فيها، وهي العمل بمسؤولية ورأب الفجوات والتعاون لإحداث تغيير، منهجها الإستراتيجي الهادف إلى توفير حلول جديدة ومبتكرة تجعل الموارد متاحة للاستخدام في المستقبل وتقلل الخسائر البيئية. جدير بالذكر أن الأسهم العادية للشركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX: SGM ) وأسهم الإيداع الأمريكية الخاصة بها مدرجة في السوق خارج البورصة في الولايات المتحدة (USOTC: SMSMY ). لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
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