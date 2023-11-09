18% انخفاض التمويل المصرفي للمشاريع الزراعية

(MENAFN
- Al Watan) انخفض التمويل المصرفي الممنوح للأنشطة الزراعية من قبل البنوك وشركات التمويل بنسبة 18% خلال عام، بعد أن انخفضت قيمة التمويل الممنوح خلال العام 2022 بحوالي 2.5 مليار ريال عن العام 2021. تقلص التمويل
وأظهرت قراءة "الوطن" لبيانات حديثة لوزارة الزراعة وهيئة الإحصاء العامة أن قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل للمشاريع والأنشطة الزراعية تقلصت بشكل كبير خلال العامين الماضيين؛ حيث انخفضت من 16.4 مليار ريال في 2020 وهو العام الأعلى في قيمة القروض، لتنخفض إلى 14 مليار ريال في 2021، وبانخفاض سنوي يصل إلى 14.5%، لينخفض التمويل إلى 11.5 مليار ريال في 2022 وبانخفاض سنوي يصل إلى 18%. الاعتماد على البنوك
وتظهر البيانات أن نسبة الاقتراض الأكبر كانت من نصيب البنوك، والنسبة الأكبر من القروض للمشاريع الزراعية؛ حيث قدمت البنوك خلال العام 2016 تمويلا بقيمة 12.7 مليار ريال، وفي 2017 قدمت البنوك تدويلا بقيمة 12.2 مليار ريال، أما في عام 2018 فقط قدمت البنوك تمويلا بقيمة 14.7 مليار ريال بمقابل 110 ملايين ريال قدمتها شركات التمويل، وفي عام 2019 قدمت البنوك 14.6 مليار ريال مقابل 119 مليون ريال من شركات التمويل، وفي 2020 قدمت البنوك 16.3 مليار ريال، بمقابل 76 مليون ريال قدمتها شركات التمويل، أما في العام 2021 فقد قدمت البنوك 13.9 مليار ريال تمويلا للمشاريع الزراعية، أما شركات التمويل فقدمت 94 مليون ريال، وفي العام 2022 قدمت البنوك 11.5 مليار ريال، ولم يتقدم أي مشروع زراعي لطلب القروض من شركات التمويل.
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الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الزراعة "بالمليون ريال":
2016=
من البنوك= 12.778.00
من شركات التمويل= --
قيمة التمويل= 12.778.00
2017= - 4.1 %
من البنوك= 12.249.00
من شركات التمويل= --
قيمة التمويل= 12.249.00
2018= 21.6 %
من البنوك= 14.780.00
من شركات التمويل= 110.00
قيمة التمويل= 14.890.00
2019= - 0.05 %
من البنوك= 14.653.00
من شركات التمويل=119.00
قيمة التمويل= 14.772.00
2020= 11.3 %
من البنوك= 16.363.00
من شركات التمويل= 76.00
قيمة التمويل= 16.439.00
2021= - 14.5 %
من البنوك= 13.961.00
من شركات التمويل= 94.00
قيمة التمويل= 14.055.00
2022= - 18 %
من البنوك= 11.522.62
من شركات التمويل=
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