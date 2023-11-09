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18% انخفاض التمويل المصرفي للمشاريع الزراعية

11/9/2023 2:18:09 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفض التمويل المصرفي الممنوح للأنشطة الزراعية من قبل البنوك وشركات التمويل بنسبة 18% خلال عام، بعد أن انخفضت قيمة التمويل الممنوح خلال العام 2022 بحوالي 2.5 مليار ريال عن العام 2021.
تقلص التمويل
وأظهرت قراءة "الوطن" لبيانات حديثة لوزارة الزراعة وهيئة الإحصاء العامة أن قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل للمشاريع والأنشطة الزراعية تقلصت بشكل كبير خلال العامين الماضيين؛ حيث انخفضت من 16.4 مليار ريال في 2020 وهو العام الأعلى في قيمة القروض، لتنخفض إلى 14 مليار ريال في 2021، وبانخفاض سنوي يصل إلى 14.5%، لينخفض التمويل إلى 11.5 مليار ريال في 2022 وبانخفاض سنوي يصل إلى 18%.
الاعتماد على البنوك
وتظهر البيانات أن نسبة الاقتراض الأكبر كانت من نصيب البنوك، والنسبة الأكبر من القروض للمشاريع الزراعية؛ حيث قدمت البنوك خلال العام 2016 تمويلا بقيمة 12.7 مليار ريال، وفي 2017 قدمت البنوك تدويلا بقيمة 12.2 مليار ريال، أما في عام 2018 فقط قدمت البنوك تمويلا بقيمة 14.7 مليار ريال بمقابل 110 ملايين ريال قدمتها شركات التمويل، وفي عام 2019 قدمت البنوك 14.6 مليار ريال مقابل 119 مليون ريال من شركات التمويل، وفي 2020 قدمت البنوك 16.3 مليار ريال، بمقابل 76 مليون ريال قدمتها شركات التمويل، أما في العام 2021 فقد قدمت البنوك 13.9 مليار ريال تمويلا للمشاريع الزراعية، أما شركات التمويل فقدمت 94 مليون ريال، وفي العام 2022 قدمت البنوك 11.5 مليار ريال، ولم يتقدم أي مشروع زراعي لطلب القروض من شركات التمويل.
Asf:
الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الزراعة "بالمليون ريال":
2016=
من البنوك= 12.778.00
من شركات التمويل= --
قيمة التمويل= 12.778.00
2017= - 4.1 %
من البنوك= 12.249.00
من شركات التمويل= --
قيمة التمويل= 12.249.00
2018= 21.6 %
من البنوك= 14.780.00
من شركات التمويل= 110.00
قيمة التمويل= 14.890.00
2019= - 0.05 %
من البنوك= 14.653.00
من شركات التمويل=119.00
قيمة التمويل= 14.772.00
2020= 11.3 %
من البنوك= 16.363.00
من شركات التمويل= 76.00
قيمة التمويل= 16.439.00
2021= - 14.5 %
من البنوك= 13.961.00
من شركات التمويل= 94.00
قيمة التمويل= 14.055.00
2022= - 18 %
من البنوك= 11.522.62
من شركات التمويل=

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