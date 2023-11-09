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12% ارتفاعا بمؤشر مديري المشتريات

11/9/2023 2:18:09 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق مؤشر مديري المشتريات غير النفطية المزيد من الارتفاع في أكتوبر، ليصل إلى 58.4، مسجلًا أعلى مستوى له في أربعة شهور، وذلك بفضل ارتفاع الطلب وزيادة أنشطة الأعمال. رغم ذلك، تراجعت مبيعات الأسمنت مرة أخرى في سبتمبر، منخفضةً بنسبة 8.3%، على أساس سنوي، وبنسبة 1.2%، على أساس شهري.
وحسب التقرير الدوري للاقتصاد السعودي الصادر عن شركة جدوى للاستثمار فقد تراجعت الصادرات غير النفطية بنسبة 9%، على أساس سنوي، في أغسطس. لكن هذا الأداء يعتبر أفضل من يوليو، وقد أدى إلى مكاسب بلغت نسبتها 12%، على أساس شهري، وهي الزيادة الشهرية الثانية على التوالي.
الإنفاق الاستهلاكي
نما الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي بنسبة 2.5%، على أساس سنوي، في سبتمبر، رغم تراجعه بنسبة 7.7%، على أساس شهري. وفي حين تراجعت السحوبات النقدية بنسبة 7%، على أساس سنوي، نمت عمليات نقاط البيع بنسبة 6%. سجلت قطاعات الخدمات، كـ((الفنادق)) و((المطاعم)) و((النقل)) نموًا قويًا.
الموجودات الأجنبية
سجل احتياطي ((ساما)) من الموجودات الأجنبية المزيد من النمو في سبتمبر، مرتفعًا بنحو 12.4 مليار دولار، ليصل إلى 440 مليار دولار. ويعود ذلك النمو بصورة رئيسية إلى الزيادة في فئة ((الودائع في مصارف أجنبية))، التي ارتفعت بنحو 9.6 مليارات دولار، بينما ساهمت فئة ((أوراق مالية أجنبية)) بزيادة قدرها 3 مليارات دولار.
الودائع المصرفية والقروض
تباطأ نمو عرض النقود الشامل (ن3) إلى 8%، على أساس سنوي، في سبتمبر. كذلك تباطأ النمو في إجمالي الودائع إلى 8% على أساس سنوي، حيث واصلت الودائع تحت الطلب مسارها المتراجع، وسجلت الودائع الزمنية والادخارية بعض التباطؤ.
التضخم
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم) بنسبة 1.7%، على أساس سنوي، في سبتمبر، مواصلًا تسجيل أبطأ معدلات النمو منذ يونيو. وكانت الفئة الرئيسية المساهمة في التراجع هي ((الأغذية والمشروبات))، التي شهدت أسعارها أول انخفاض سنوي لها في خمس سنوات، رغم تسجيلها زيادة طفيفة، على أساس شهري.
أسواق العقارات
ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 0.7%، على أساس سنوي، في الربع الثالث 2023، كما ارتفعت بدرجة طفيفة، بنسبة 0.2%، على أساس ربعي. وفي حين بقي نمو الأسعار في العقارات السكنية ثابتًا إلى حد كبير، عاد التغير السنوي في أسعار العقارات التجارية إلى الخانة السلبية في الربع الثالث.
أسواق النفط
شهدت أسعار النفط تذبذبات، حيث ارتفعت ثم تراجعت نتيجة للحرب بين إسرائيل وحماس. في البداية كان متداولو النفط قلقين بشأن إمكانية تزايد العنف وانتشاره، واحتمال دخول فاعلين آخرين من الدول إلى الصراع، وبالتالي تهديد إمدادات النفط. ورغم أن هذه المخاوف لا تزال حقيقية، لكن بحلول مطلع نوفمبر هدأت بعض الشيء وانخفضت أسعار برنت إلى 84 دولارًا للبرميل.

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