مليار ريال لعقود الإسكان مع المنشآت الصغيرة

(MENAFN
- Al Watan) أفصح نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المشتركة بالشركة الوطنية للإسكان يزيد النفيسة، عن حجم العقود المبرمة في عام 2023 مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي بلغت قيمتها مليار ريال لـ 1000 عقد، وتتيح منصة ((مواد)) للمقاولين والموردين أسعارا مخفضة وثابتة، ولها دور كبير لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك، خلال حديث ((النفسية)) في ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2023، ضمن مبادرة تفعيل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بتنظيم من غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال ((سنا)) ومجلس ريادة الأعمال في دورته الثالثة. 50 ألف ريال
بدوره، أكد الخبير في الرياضات الإلكترونية إبراهيم جبرين، في الملتقى، أن الرياضات الإلكترونية قطاع متسارع، وأن لاعبي الرياضات الإلكترونية تتراوح رواتبهم من 15 ألفا إلى 50 ألف ريال في أعمار من 15عامًا إلى 16 عامًا، وأن الألعاب الإلكترونية، أصبحت تشريفا للوطن، وحقق المنتخب السعودي بطولة العالم في لعبة ((أوفر واتش)) قبل أيام، وكأس العالم للألعاب الإلكترونية 2024م في الرياض، سيكون بمشاركة 1000 لاعب عالمي و200 فريق عالمي، وفي 2024 تبدأ الأكاديميات التي ستعمل على تطوير اللاعبين، وتستفيد المناطق بطرق غير مباشرة اقتصاديًا من فرق الرياضات الإلكترونية على شكل رواتب وجوائز، والتعاون يجب أن يكون بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة، والطموح إلى اتفاقية لتدريب اللاعبين. 100 دليل إرشادي
أشار المتحدث الرسمي في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، إلى أن الموقع الإلكتروني للهيئة، يضم أكثر من 100 دليل إرشادي لمختلف المجالات الزكوية والضريبية والجمركية، ومن بين الخدمات التي تقدمها الهيئة، تقسيط المديونات، مبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية، الحصول على شهادات معتمدة ((الشهادة النهائية، شهادة ضريبة اللازكوية، الإقامة الضريبية)). 110 استشارات
أبان ممثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رمزي الشهري، أن الهيئة تقدم الاستشارات الفنية من خلال ((نوافذ))، وهو تطبيق لخدمات الاستشارات بالتعاون مع ((منشآت))، وخلال شهر سبتمبر تم تقديم 110 استشارات، مشيرًا إلى أن الحصول على شهادة الجودة والمواصفات يساعد الشركات على الفوز في المناقصات الحكومية، مستعرضًا 7 خدمات تقدمها الهيئة لرواد الأعمال.
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