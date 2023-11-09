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مليار ريال لعقود الإسكان مع المنشآت الصغيرة

11/9/2023 2:18:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أفصح نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المشتركة بالشركة الوطنية للإسكان يزيد النفيسة، عن حجم العقود المبرمة في عام 2023 مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي بلغت قيمتها مليار ريال لـ 1000 عقد، وتتيح منصة ((مواد)) للمقاولين والموردين أسعارا مخفضة وثابتة، ولها دور كبير لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك، خلال حديث ((النفسية)) في ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2023، ضمن مبادرة تفعيل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بتنظيم من غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال ((سنا)) ومجلس ريادة الأعمال في دورته الثالثة.
50 ألف ريال
بدوره، أكد الخبير في الرياضات الإلكترونية إبراهيم جبرين، في الملتقى، أن الرياضات الإلكترونية قطاع متسارع، وأن لاعبي الرياضات الإلكترونية تتراوح رواتبهم من 15 ألفا إلى 50 ألف ريال في أعمار من 15عامًا إلى 16 عامًا، وأن الألعاب الإلكترونية، أصبحت تشريفا للوطن، وحقق المنتخب السعودي بطولة العالم في لعبة ((أوفر واتش)) قبل أيام، وكأس العالم للألعاب الإلكترونية 2024م في الرياض، سيكون بمشاركة 1000 لاعب عالمي و200 فريق عالمي، وفي 2024 تبدأ الأكاديميات التي ستعمل على تطوير اللاعبين، وتستفيد المناطق بطرق غير مباشرة اقتصاديًا من فرق الرياضات الإلكترونية على شكل رواتب وجوائز، والتعاون يجب أن يكون بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة، والطموح إلى اتفاقية لتدريب اللاعبين.
100 دليل إرشادي
أشار المتحدث الرسمي في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، إلى أن الموقع الإلكتروني للهيئة، يضم أكثر من 100 دليل إرشادي لمختلف المجالات الزكوية والضريبية والجمركية، ومن بين الخدمات التي تقدمها الهيئة، تقسيط المديونات، مبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية، الحصول على شهادات معتمدة ((الشهادة النهائية، شهادة ضريبة اللازكوية، الإقامة الضريبية)).
110 استشارات
أبان ممثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رمزي الشهري، أن الهيئة تقدم الاستشارات الفنية من خلال ((نوافذ))، وهو تطبيق لخدمات الاستشارات بالتعاون مع ((منشآت))، وخلال شهر سبتمبر تم تقديم 110 استشارات، مشيرًا إلى أن الحصول على شهادة الجودة والمواصفات يساعد الشركات على الفوز في المناقصات الحكومية، مستعرضًا 7 خدمات تقدمها الهيئة لرواد الأعمال.

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