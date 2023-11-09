الاتصالات والتعليم الأكثر استهدافا بالهجمات الإلكترونية

(MENAFN
- Al Watan) كشفت دراسة حديثة زيادة ملحوظة في الهجمات ضد تطبيقات الويب وانخفاضاً طفيفاً بنسبة هجمات برامج الفدية.
وكانت الاتصالات السلكية واللاسلكية والتعليم هي القطاعات الأكثر استهدافاً، حيث مثل كل منها 20 % من إجمالي عدد عمليات الاستجابة للحوادث، تليها مباشرةً الإدارة العامة والتصنيع.
شكلت التهديدات التي تتعرض لها تطبيقات الويب 30% من الهجمات التي استجاب لها فريق الاستجابة للهجمات السيبرانية سيسكو تالوس (Talos IR) خلال الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنةً بالربع الثاني، حيث شكلت هجمات تطبيقات الويب 8 % فقط من الهجمات.
برامج الفدية
مثّلت برامج الفدية 10 % فقط من الهجمات (انخفاضاً طفيفاً عن الربع الثاني من 17 %)، في حين لاحظ فريق سيسكو تالوس المختص بالاستجابة للهجمات السيبرانية أيضاً ظهور متغير جديد لمجموعة BlackByte Ransomware لأول مرة في هذا الربع إلى جانب النسخة التي تمت مواجهتها سابقاً من برنامج الفدية LockBit. سيتمكن زوار مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام من التواصل مع الخبراء المتخصصين في جناح سيسكو ومشاهدة العروض التوضيحية لأحدث مجموعة من ابتكارات الشركة الأمنية التي تعمل على تمكين الشركات من الدفاع عن نفسها ضد التهديدات السيبرانية. ستعرض سيسكو أحدث تقنياتها الأمنية التي تشمل حلول الاتصال الآمن SASE وZero Trust with Duo وCisco Multicloud Defense وحلول الكشف والاستجابة الموسعة (XDR) وأمن الشبكات وخدمات سيسكو الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، سيتبادل خبراء سيسكو الرؤى والمعلومات حول موضوعات تشمل استخبارات التهديدات والاتجاهات الحديثة في مشهد المخاطر السيبرانية والاستجابة للهجمات وكيفية تمكين الوصول الآمن للقوى العاملة عن بُعد. وكجزء من برنامج فعاليات سيسكو خلال مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا، سيُلقي جيف شيفر، نائب رئيس الشؤون الإدارية للحلول الأمنية لدى سيسكو، خطاباً حول إستراتيجية الشركة الأمنية ثلاثية الأبعاد: تبسيط الأمن ومنع الهجمات وضمان الأمن والاستخدام الآمن لنماذج اللغات الضخمة. ستكون شركة سيسكو متواجدة في القاعة 3 الجناح C50 خلال المؤتمر المقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، من 14 وحتى 16 نوفمبر 2023.
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