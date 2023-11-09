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الاتصالات والتعليم الأكثر استهدافا بالهجمات الإلكترونية

11/9/2023 2:18:09 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة حديثة زيادة ملحوظة في الهجمات ضد تطبيقات الويب وانخفاضاً طفيفاً بنسبة هجمات برامج الفدية.
وكانت الاتصالات السلكية واللاسلكية والتعليم هي القطاعات الأكثر استهدافاً، حيث مثل كل منها 20 % من إجمالي عدد عمليات الاستجابة للحوادث، تليها مباشرةً الإدارة العامة والتصنيع.
شكلت التهديدات التي تتعرض لها تطبيقات الويب 30% من الهجمات التي استجاب لها فريق الاستجابة للهجمات السيبرانية سيسكو تالوس (Talos IR) خلال الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنةً بالربع الثاني، حيث شكلت هجمات تطبيقات الويب 8 % فقط من الهجمات.
برامج الفدية
مثّلت برامج الفدية 10 % فقط من الهجمات (انخفاضاً طفيفاً عن الربع الثاني من 17 %)، في حين لاحظ فريق سيسكو تالوس المختص بالاستجابة للهجمات السيبرانية أيضاً ظهور متغير جديد لمجموعة BlackByte Ransomware لأول مرة في هذا الربع إلى جانب النسخة التي تمت مواجهتها سابقاً من برنامج الفدية LockBit. سيتمكن زوار مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام من التواصل مع الخبراء المتخصصين في جناح سيسكو ومشاهدة العروض التوضيحية لأحدث مجموعة من ابتكارات الشركة الأمنية التي تعمل على تمكين الشركات من الدفاع عن نفسها ضد التهديدات السيبرانية. ستعرض سيسكو أحدث تقنياتها الأمنية التي تشمل حلول الاتصال الآمن SASE وZero Trust with Duo وCisco Multicloud Defense وحلول الكشف والاستجابة الموسعة (XDR) وأمن الشبكات وخدمات سيسكو الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، سيتبادل خبراء سيسكو الرؤى والمعلومات حول موضوعات تشمل استخبارات التهديدات والاتجاهات الحديثة في مشهد المخاطر السيبرانية والاستجابة للهجمات وكيفية تمكين الوصول الآمن للقوى العاملة عن بُعد. وكجزء من برنامج فعاليات سيسكو خلال مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا، سيُلقي جيف شيفر، نائب رئيس الشؤون الإدارية للحلول الأمنية لدى سيسكو، خطاباً حول إستراتيجية الشركة الأمنية ثلاثية الأبعاد: تبسيط الأمن ومنع الهجمات وضمان الأمن والاستخدام الآمن لنماذج اللغات الضخمة. ستكون شركة سيسكو متواجدة في القاعة 3 الجناح C50 خلال المؤتمر المقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، من 14 وحتى 16 نوفمبر 2023.

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