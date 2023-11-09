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%62 من الكتّاب رفضوا الانضمام لأنطولوجيا القصة

11/9/2023 2:18:08 PM
(MENAFN- Al Watan) رفض 62 % من الكُّتاب والكاتبات الانضمام لأنطولوجيا القصة القصيرة في المملكة في نسختها الثانية، لرئيس نادي القصة السعودي، القاص خالد اليوسف، إذ يتجاوز عدد كتاب القصة الإجمالي 400 كاتب، والذين قبلوا الانضمام 149 قاصًا فقط، وتجاوز إجمالي المجموعات القصصية حاليًا الـ2600 مجموعة معظم كتابها من الجيل الجديد، يكتبونها بلغة راقية وبناء محكم وسياق قوي.
غير المبالاة
أبان اليوسف، على هامش تدشين ((الأنطولوجيا))، بتنظيم من نادي النورس الثقافي في دار نورة الموسى للفنون الثقافية والإبداعية في الأحساء، أن تبرير الرافضين للانضمام للأنطولوجيا أنهم لم يجدوا في القصة القصيرة دربًا وطريقًا يرضيهم، وهم الآن خارج نطاقها، بعد أن رضيت بهم الفنون الأخرى، مضيفًا بقوله: أرهقت كثيرًا مع عدد من الكتّاب في الوصول إليهم برغم استخدامي كل الوسائل الممكنة، وكان آخرها الاستعانة بأصدقائهم الخاصين جدًا، وقد نجحت في آخر الوقت مع بعضهم، ولم أستطع مع المتبقين، لافتًا إلى أن هناك نقصًا لبعض المعلومات، لعدم قناعات بعض الكتّاب بنشرها، أو لتفشي حالة غير المبالاة في قناعتهم وإيصال المعلومة الصحيحة عنهم، مؤكدًا اضطراره للرجوع إلى مؤلفات الكتّاب، أنفسهم، لأن عددًا منهم لا يعرف عن كتبه شيئًا كتاريخ النشر وغيره.
الأنا الكبيرة
أوضح أن هناك كتّاباً، تم استبعاد قبول انضمامهم في الأنطولوجيا، عدم وجود مجموعة قصصية ((مطبوعة))، بالإضافة إلى اشتراط النضج القصصي لقبول الانضمام، وتم استبعاد بعض المتقدمين لعدم ارتقاء إنتاجهم القصصي إلى مستوى النضج وقدرة فنية وإبداعية، وتسليم 4 قصص للحكم على قوة النضج القصصي، وأن القصة القصيرة المتميزة المختارة بدقة وعناية من كاتبها، والقصة التي تمثل مرحلة النضج لدى كاتبها، لأن القصة القصيرة هي الكتابة الأحدث في فنون النثر، ويبلغ عمر أصغر قاص ((مدرج)) في أنطولوجيا النسخة الثانية 25 عامًا، مفسرًا رفض التجاوب في الانضمام إلى الأنطولوجيا إلى ((الأنا)) الكبيرة، و((التعالي))، والأدوار النفسية والاجتماعية عند بعض الكتّاب والكاتبات.
توقفوا عن الكتابة
أضاف أن أنطولوجيا النسخة الأولى، الصادر في 2009، بلغ إجمالي القاصين والقاصات فيه 191 اسمًا، وأن من بينهم قرابة 91 قاصًا وقاصة، توقفوا عن كتابة القصة القصيرة، والبعض منهم تحولوا وتغيرت مسارات كتاباتهم إلى مجالات وفنون أدبية أخرى، كالرواية أو الشعر أو قصيدة النثر، والدراسات الأدبية، والمسرح، وبعضهم يحصل على درجة أكاديمية، ويهجر القصة القصيرة، متوقعًا خلال الفترة المقبلة تحول مجموعة من القاصين والقاصات الواردة أسماؤهم في أنطولوجيا النسخة الثانية إلى مجالات أخرى.
متجدد ومتطور
أشار اليوسف إلى أن القصة القصيرة في المملكة، فن أدبي متجدد، ومتطور، ينمو بصورة كبيرة، وأن الأجيال تتوارث رعايتها والاهتمام بها والعناية بكتابتها بأدوات إبداعية ثابتة وقوية وراسخة، مؤكدًا أن مسيرة الأدب السعودي فاقت وتجاوزت في منتجها العام الفنون والعلوم الأخرى، بل وإن حركة الإنتاج الأدبي في المملكة تأتي كل عام في الصف الأول لحركة الإنتاج الأدبي العربي تنوعًا في الموضوعات وتجددًا في الطرح والأسماء كمًا وكيفًا في مضامين الأدب العربي، مبينًا أن أي عمل جمعي وتجميعي وجماعي لا يمكن أن يلقى النجاح من غير تعاون وتعاضد من جميع الأطراف.

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