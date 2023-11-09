118 قضية آداب عامة يوميا في 2022

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد قضايا الآداب العامة خلال العامين المنصرمين 82241 قضية وجهت أصابع الاتهام فيها إلى 137264 متهما، حيث سجل عام 2021 39441 قضية اتهم فيها 55129 متهما، بينما زاد عدد القضايا في 2022 إلى 42800 بواقع 82135 متهما، وبمعدل 118 قضية آداب عامة يوميا في 2022، وليبلغ معدل عدد القضايا في العامين الماضيين نحو 113 قضية.
قانون الذوق العام
قانون الذوق العام في السعودية هو قانون خاص بالآداب العامة في المملكة عبارة عن مجموعة من القواعد صادرة في سبتمبر 2019 من قبل الحكومة لضمان أن المواطنين والسائحين على دراية بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة ويتوافقون مع القانون السعودي.
الآداب السلوكية والاجتماعية
الذوق العام في السعودية هو مجموعة الآداب السلوكية والاجتماعية التي تنطوي تحت إطار اللباقة التي يفرضها المكان والزمان وعاميته، ومنبعها الثقافة الإنسانية والسلوكيات المتعارف عليها، وتحكمها لائحة تنظيمية تمنع كل ما من شأنه المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد السعودية أو الإساءة إليها، وتضم 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالا وأعلاها 3 آلاف ريال، ويلزم بتغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفة.
المحافظة على الذوق العام
هو قانون فرض بعد إعداد لائحة تنظيمية وموافقة مجلس الوزراء عليها في إبريل 2019 يطبق على مرتادي الأماكن العامة، تحت تنسيق مشترك من وزارة الداخلية ووزارة السياحة في مباشرة المخالفات وتطبيق العقوبات وتحديد الغرامات. وترصد اللائحة عقوبات لا تتجاوز 3 آلاف ريال لكل من ينتهك منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة، ويتسبب في أذى وإضرار مرتادي هذه الأماكن.
أشكال الإضرار بالذوق
يأخذ الإخلال بالذوق العام عدة أشكال وتحدد الجهات المعنية نوع العقوبة المفروضة وفقا للمخالفة المرتكبة، ومنها على سبيل المثال التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد تؤدي للإضرار بالمتواجدين وإخافتهم أو تعرضهم للخطر، أو ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، ويشمل الملابس الداخلية وثياب النوم أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية، أو ما يسهم في إثارة النعرات، أو يروج للإباحية وتعاطي الممنوعات، كذلك تحظر اللائحة الكتابة أو الرسم على الجدران ما لم يكن مرخصا لذلك، ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، واستخدام الإضاءات المؤذية كالليزر وما في حكمه، ومنها أيضا إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، وكذلك مخالفة وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية، إضافة إلى إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة.
لائحة مخالفات التصوير
وتصنف اللائحة تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها مخالفة من مخالفات الذوق العام تستوجب معاقبة مرتكبيها. كما تشمل لائحة المخالفات السلوكيات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، أو رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.
MENAFN09112023000089011017ID1107402755
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.