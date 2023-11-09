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118 قضية آداب عامة يوميا في 2022

11/9/2023 2:18:08 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد قضايا الآداب العامة خلال العامين المنصرمين 82241 قضية وجهت أصابع الاتهام فيها إلى 137264 متهما، حيث سجل عام 2021 39441 قضية اتهم فيها 55129 متهما، بينما زاد عدد القضايا في 2022 إلى 42800 بواقع 82135 متهما، وبمعدل 118 قضية آداب عامة يوميا في 2022، وليبلغ معدل عدد القضايا في العامين الماضيين نحو 113 قضية.
قانون الذوق العام
قانون الذوق العام في السعودية هو قانون خاص بالآداب العامة في المملكة عبارة عن مجموعة من القواعد صادرة في سبتمبر 2019 من قبل الحكومة لضمان أن المواطنين والسائحين على دراية بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة ويتوافقون مع القانون السعودي.
الآداب السلوكية والاجتماعية
الذوق العام في السعودية هو مجموعة الآداب السلوكية والاجتماعية التي تنطوي تحت إطار اللباقة التي يفرضها المكان والزمان وعاميته، ومنبعها الثقافة الإنسانية والسلوكيات المتعارف عليها، وتحكمها لائحة تنظيمية تمنع كل ما من شأنه المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد السعودية أو الإساءة إليها، وتضم 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالا وأعلاها 3 آلاف ريال، ويلزم بتغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفة.
المحافظة على الذوق العام
هو قانون فرض بعد إعداد لائحة تنظيمية وموافقة مجلس الوزراء عليها في إبريل 2019 يطبق على مرتادي الأماكن العامة، تحت تنسيق مشترك من وزارة الداخلية ووزارة السياحة في مباشرة المخالفات وتطبيق العقوبات وتحديد الغرامات. وترصد اللائحة عقوبات لا تتجاوز 3 آلاف ريال لكل من ينتهك منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة، ويتسبب في أذى وإضرار مرتادي هذه الأماكن.
أشكال الإضرار بالذوق
يأخذ الإخلال بالذوق العام عدة أشكال وتحدد الجهات المعنية نوع العقوبة المفروضة وفقا للمخالفة المرتكبة، ومنها على سبيل المثال التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد تؤدي للإضرار بالمتواجدين وإخافتهم أو تعرضهم للخطر، أو ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، ويشمل الملابس الداخلية وثياب النوم أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية، أو ما يسهم في إثارة النعرات، أو يروج للإباحية وتعاطي الممنوعات، كذلك تحظر اللائحة الكتابة أو الرسم على الجدران ما لم يكن مرخصا لذلك، ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، واستخدام الإضاءات المؤذية كالليزر وما في حكمه، ومنها أيضا إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، وكذلك مخالفة وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية، إضافة إلى إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة.
لائحة مخالفات التصوير
وتصنف اللائحة تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها مخالفة من مخالفات الذوق العام تستوجب معاقبة مرتكبيها. كما تشمل لائحة المخالفات السلوكيات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، أو رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

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