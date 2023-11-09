رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لملف الطاقة، والسعي المستمر لجذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، من خلال إتاحة العديد من التيسيرات والمحفزات تحقيقاً للأهداف المرجوة منه.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في ظل ما تشهده مختلف دول العالم ومصر من بينها من تحديات ومتغيرات حالية مرتبطة بقطاع الطاقة، وظهور تكنولوجيات جديدة حديثة في هذا القطاع، فإنه من الأهمية بمكان العمل على سرعة الانتهاء من تحديث استراتيجية الطاقة بوجه عام، وكذا سرعة اعتماد استراتيجية الهيدروجين الأخضر، موجها في هذا الصدد باعتبار هذين الملفين من الملفات ذات الأولوية التي يجب الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بهما في أقرب وقت ممكن.

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة، والجهود المبذولة لإتاحة سبل الامداد والتغذية الكهربائية لمختلف المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها في كافة القطاعات.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتعظيم دور الطاقات المتجددة خلال الفترة القادمة وزيادة الاعتماد عليها، وكذا ما تم لإحداث وفر في معدلات استهلاك الوقود، عبر استخدام وحدات توليد ذات كفاءة عالية، تسهم في استهلاك وقود أقل لإنتاج نفس الكميات من الطاقة الكهربائية، إلى جانب التوسع في انتاج الطاقة من مصادر طبيعية“مائي – شمس – رياح”.

وتطرق وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، أيضاً إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء، وتحويلها من محطات تعمل بالدورة البسيطة إلى محطات تعمل بنظام الدورة المركبة، موضحاً أن ذلك ساهم في إضافة 50% من قدرات تلك المحطات بدون استخدام وقود إضافي.

كما تناول وزير الكهرباء، جهود تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، بهدف استيعاب القدرات الكبيرة المستهدفة من مشروعات الطاقات المتجددة الجاري تنفيذها، وكذا العمل على خفض معدلات الفقد في شبكات النقل لتعادل المعدلات العالمية، إلى جانب المساهمة في توفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية.

وأوضح وزير الكهرباء أن جهود تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء تضمنت فيما يتعلق بمحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية، إضافة سعات وصلت إلى 33،375 م.ف.أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف، بنسبة زيادة قدرها 340% عن وضع الشبكة عام 2014، هذا إلى جانب إضافة اطوال للخطوط الهوائية علي الجهود الفائقة والعالية وصلت إلى 4613 كم خطوط كهربائية على جهد 500 ك.ف، بنسبة زيادة قدرها 150% عن وضع الشبكة عام 2014.