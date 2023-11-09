استقرار الأسهم الأمريكية مع تقييم آفاق الاقتصاد والسياسة النقدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، عقب تسجيلها أطول سلسلة مكاسب يومية منذ عامين، ومع تقييم المستثمرين للبيانات الاقتصادية وتصريحات صناع السياسة.
وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 34109 نقاط.
كما استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 4384 نقطة، فيما ظل مؤشر“ناسداك” دون تغيير يذكر عن إغلاق أمس عند 13650 نقطة.
وسجلت الأسهم الأمريكية أفضل سلسلة مكاسب يومية منذ نوفمبر 2021 عند إغلاق جلسة الثلاثاء، لكنها سرعان ما فقدت الزخم، حيث تراجع مؤشر“داو جونز” الأربعاء فيما ارتفع“إس آند بي 500” بشكل طفيف للغاية.
من جانبه، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو“أوستان جولسبي” خلال مقابلة اليوم، إلى ضرورة النظر في تشديد ظروف الائتمان الناتج عن ارتفاع عوائد السندات الحكومية.
وكشفت بيانات رسمية الخميس، عن تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر بمقدار 3 آلاف إلى 217 ألف طلب، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى بلوغها 220 ألفًا.
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