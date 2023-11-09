استقرار الأسهم الأمريكية مع تقييم آفاق الاقتصاد والسياسة النقدية

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، عقب تسجيلها أطول سلسلة مكاسب يومية منذ عامين، ومع تقييم المستثمرين للبيانات الاقتصادية وتصريحات صناع السياسة.

وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 34109 نقاط.

كما استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 4384 نقطة، فيما ظل مؤشر“ناسداك” دون تغيير يذكر عن إغلاق أمس عند 13650 نقطة.

وسجلت الأسهم الأمريكية أفضل سلسلة مكاسب يومية منذ نوفمبر 2021 عند إغلاق جلسة الثلاثاء، لكنها سرعان ما فقدت الزخم، حيث تراجع مؤشر“داو جونز” الأربعاء فيما ارتفع“إس آند بي 500” بشكل طفيف للغاية.

من جانبه، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو“أوستان جولسبي” خلال مقابلة اليوم، إلى ضرورة النظر في تشديد ظروف الائتمان الناتج عن ارتفاع عوائد السندات الحكومية.

وكشفت بيانات رسمية الخميس، عن تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر بمقدار 3 آلاف إلى 217 ألف طلب، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى بلوغها 220 ألفًا.

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