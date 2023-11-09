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مسئول بالفيدرالى: ارتفاع عوائد السندات يتسبب فى تشديد الائتمان

11/9/2023 2:18:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو“أوستان جولسبي”، إن البنك المركزي سيتعين عليه التأكد من أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل لا يؤدي إلى تشديد ظروف رأس المال في الاقتصاد الأمريكي.

وفي مقابلة مع صحيفة“وول ستريت جورنال” نشرت الخميس، ذكر“جولسبي” أن أسعار الفائدة طويلة الأجل، يمكن أن يكون لها“تأثير كبير للغاية” على الاقتصاد، أكثر من نظيراتها قصيرة الأجل.

ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد ونصف العقد فوق 5%، قبل أن ينخفض مرة أخرى مؤخرًا.

وأشار“جولسبي” إلى أن مخاطر ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل قد تشمل تشديد الظروف الاقتصادية أكثر من اللازم، مضيفًا أنه إذا استمر ارتفاع العائدات فسيتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يفكر في التأثير المشدد للشروط الائتمانية والمخاطر المحتملة.

وتشير التصريحات إلى أن المسؤول بالفيدرالي لا يميل إلى رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، لكنه رغم ذلك قال، إنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة.

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