مسئول بالفيدرالى: ارتفاع عوائد السندات يتسبب فى تشديد الائتمان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو“أوستان جولسبي”، إن البنك المركزي سيتعين عليه التأكد من أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل لا يؤدي إلى تشديد ظروف رأس المال في الاقتصاد الأمريكي.
وفي مقابلة مع صحيفة“وول ستريت جورنال” نشرت الخميس، ذكر“جولسبي” أن أسعار الفائدة طويلة الأجل، يمكن أن يكون لها“تأثير كبير للغاية” على الاقتصاد، أكثر من نظيراتها قصيرة الأجل.
ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد ونصف العقد فوق 5%، قبل أن ينخفض مرة أخرى مؤخرًا.
وأشار“جولسبي” إلى أن مخاطر ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل قد تشمل تشديد الظروف الاقتصادية أكثر من اللازم، مضيفًا أنه إذا استمر ارتفاع العائدات فسيتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يفكر في التأثير المشدد للشروط الائتمانية والمخاطر المحتملة.
وتشير التصريحات إلى أن المسؤول بالفيدرالي لا يميل إلى رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، لكنه رغم ذلك قال، إنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة.
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