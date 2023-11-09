صندوق تحوط: انخفاض أسعار النفط سببه تدفق إمدادات أكثر من المتوقع إلى السوق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مدير صندوق التحوط“أندوراند كابيتال مانجمنت- Andurand Capital Management”، إن إمدادات النفط الأكثر من المتوقع، كانت السبب وراء تراجع أسعار الخام مؤخرًا.
وذكر“بيير أندوراند” وهو أحد أشهر متداولي النفط ومؤسس صندوق التحوط في تغريدة عبر منصة“إكس”:“شهدنا اضطرابات أقل بكثير في الإمدادات مقارنة بالعام المتوسط، وكان الإنتاج الإيراني والأمريكي أعلى من المتوقع”.
وأضاف أن أحد الأسباب كان انتعاش صادرات تحالف“أوبك +” من المستويات المنخفضة بشكل استثنائي في أغسطس، ومع ذلك، يرى أن ذلك لا يعني خللًا في التزام المجموعة بحصص الإنتاج نظرًا لأن الشحنات ترتفع عادة في سبتمبر وأكتوبر.
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق“ارتفاع هيكلي كبير” في أسعار النفط، يجب أن يكون هناك سحب مستمر للمخزونات مماثل لذلك المسجل في شهري يوليو وأغسطس بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا.
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