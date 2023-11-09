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صندوق تحوط: انخفاض أسعار النفط سببه تدفق إمدادات أكثر من المتوقع إلى السوق

11/9/2023 2:18:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مدير صندوق التحوط“أندوراند كابيتال مانجمنت- Andurand Capital Management”، إن إمدادات النفط الأكثر من المتوقع، كانت السبب وراء تراجع أسعار الخام مؤخرًا.

وذكر“بيير أندوراند” وهو أحد أشهر متداولي النفط ومؤسس صندوق التحوط في تغريدة عبر منصة“إكس”:“شهدنا اضطرابات أقل بكثير في الإمدادات مقارنة بالعام المتوسط، وكان الإنتاج الإيراني والأمريكي أعلى من المتوقع”.

وأضاف أن أحد الأسباب كان انتعاش صادرات تحالف“أوبك +” من المستويات المنخفضة بشكل استثنائي في أغسطس، ومع ذلك، يرى أن ذلك لا يعني خللًا في التزام المجموعة بحصص الإنتاج نظرًا لأن الشحنات ترتفع عادة في سبتمبر وأكتوبر.

وأشار إلى أنه من أجل تحقيق“ارتفاع هيكلي كبير” في أسعار النفط، يجب أن يكون هناك سحب مستمر للمخزونات مماثل لذلك المسجل في شهري يوليو وأغسطس بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا.

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