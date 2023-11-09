مؤشر الدولار يتراجع مع ترقب كلمة رئيس الفيدرالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع مؤشر الدولار خلال تعاملات الخميس، قبيل كلمة مرتقبة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول”، وسط توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.
وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- بنسبة 0.1% عند 105.48 نقطة.
واستقرت العملة الأمريكية أمام اليورو والإسترليني عند 1.0711 دولار و1.2279 دولار على التوالي، فيما لم يتغير الدولار أمام نظيره الياباني عند 151.01 ين.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، إلى 1.83 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل، مما يرجح استمرار الزيادة في معدل البطالة.
وتترقب الأسواق كلمة“باول” في وقت لاحق اليوم، ضمن مؤتمر سنوي يستضيفه صندوق النقد الدولي، بعد أن توقع اثنان من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، المزيد من التباطؤ في اقتصاد الولايات المتحدة، مع انتقال التأثير الكامل للزيادات السابقة في أسعار الفائدة.
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