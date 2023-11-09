مؤشر الدولار يتراجع مع ترقب كلمة رئيس الفيدرالى

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع مؤشر الدولار خلال تعاملات الخميس، قبيل كلمة مرتقبة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول”، وسط توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- بنسبة 0.1% عند 105.48 نقطة.

واستقرت العملة الأمريكية أمام اليورو والإسترليني عند 1.0711 دولار و1.2279 دولار على التوالي، فيما لم يتغير الدولار أمام نظيره الياباني عند 151.01 ين.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، إلى 1.83 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل، مما يرجح استمرار الزيادة في معدل البطالة.

وتترقب الأسواق كلمة“باول” في وقت لاحق اليوم، ضمن مؤتمر سنوي يستضيفه صندوق النقد الدولي، بعد أن توقع اثنان من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، المزيد من التباطؤ في اقتصاد الولايات المتحدة، مع انتقال التأثير الكامل للزيادات السابقة في أسعار الفائدة.

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