تونس: 1.2% معدل نمو الناتج المحلى خلال النصف الأول من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ معدل نمو الناتج المحلي التونسي 1.2%، خلال النصف الأول من سنة 2023، مقابل 2.4% خلال النصف الثاني من 2022.
وذكر البنك المركزى التونسي فى بيان له اليوم الخميس، أن معدل النمو سجل ارتفاعا بنسبة 1.9% خلال الربع الأول من عام 2023.
وأوضح البيان أن معدل النمو شهد تراجعا خلال الأشهر الثلاث التالية بلغت نسبته 0.6%.
وارجع البيان ذلك إلى تأثيره على تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 1.3%، خلال الربع الثاني من عام 2023، بعد ارتفاعه بنسبة 0،7 بالمائة خلال الربع الأول من السنة ذاتها.
كما أرجع البنك ذلك إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعى وقطاع الغابات والصيد البحري بنسبة 7.9%، بالإضافة إلى تراجع أداء الصناعات غير المعملية بنسبة 3.9%.
وأشار البنك المركزي التونسي إلى الأداء السيء لقطاعات المناجم والطاقة والفلاحة، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023، كان لها تأثير هام تراجع معدلات النمو.
أ. ش. أ
MENAFN09112023000202011048ID1107402748
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