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تونس: 1.2% معدل نمو الناتج المحلى خلال النصف الأول من 2023

11/9/2023 2:17:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغ معدل نمو الناتج المحلي التونسي 1.2%، خلال النصف الأول من سنة 2023، مقابل 2.4% خلال النصف الثاني من 2022.

وذكر البنك المركزى التونسي فى بيان له اليوم الخميس، أن معدل النمو سجل ارتفاعا بنسبة 1.9% خلال الربع الأول من عام 2023.

وأوضح البيان أن معدل النمو شهد تراجعا خلال الأشهر الثلاث التالية بلغت نسبته 0.6%.

وارجع البيان ذلك إلى تأثيره على تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 1.3%، خلال الربع الثاني من عام 2023، بعد ارتفاعه بنسبة 0،7 بالمائة خلال الربع الأول من السنة ذاتها.

كما أرجع البنك ذلك إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعى وقطاع الغابات والصيد البحري بنسبة 7.9%، بالإضافة إلى تراجع أداء الصناعات غير المعملية بنسبة 3.9%.

وأشار البنك المركزي التونسي إلى الأداء السيء لقطاعات المناجم والطاقة والفلاحة، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023، كان لها تأثير هام تراجع معدلات النمو.

أ. ش. أ

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