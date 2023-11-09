الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة عند أعلى مستوى خلال 3 أسابيع

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع في ختام تداولات اليوم الخميس، مع تزايد الزخم في الأسواق على خلفية أرباح الشركات القوية، مثل،” أسترازينيكا” (AZN) و”دويتشه تيليكوم” (DTE).

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.85% إلى 447.8 نقطة تقريبًا، وهو أعلى مستوى منذ جلسة السابع عشر من أكتوبر، وحدّ من المكاسب تراجع قطاعات السيارات، مع ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا والمرافق.

وارتفعت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.75% إلى 7455 نقطة، كما زاد مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.8% عند 15352 نقطة، وصعد“كاك” الفرنسي بنسبة 1.1% عند 7113 نقطة.

وقفز سهم“آدين Adyen” (يورونيكست أمستردام: ADYEN) بنسبة 37.8% إلى 958.8 يورو، بعد أن أصدرت شركة معالجة المدفوعات الهولندية أهدافًا جديدة لأعمالها، اعتبرتها السوق أكثر واقعية، بحسب“سي إن بي سي”.

وأوضح“فرانسوا فيلروي دي جالهاو” عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي أن أسعار الفائدة لن ترتفع أكثر من ذلك باستثناء حدوث صدمات خارجية، وبالرغم من ذلك، استبعد أيضًا خفض الفائدة في المستقبل القريب، وأكد تعهده بوصول التضخم إلى مستهدفه عند 2% بحلول 2025 على الأكثر.

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