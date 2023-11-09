Thursday, 09 November 2023 11:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة عند أعلى مستوى خلال 3 أسابيع

11/9/2023 2:17:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع في ختام تداولات اليوم الخميس، مع تزايد الزخم في الأسواق على خلفية أرباح الشركات القوية، مثل،” أسترازينيكا” (AZN) و”دويتشه تيليكوم” (DTE).

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.85% إلى 447.8 نقطة تقريبًا، وهو أعلى مستوى منذ جلسة السابع عشر من أكتوبر، وحدّ من المكاسب تراجع قطاعات السيارات، مع ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا والمرافق.

وارتفعت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.75% إلى 7455 نقطة، كما زاد مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.8% عند 15352 نقطة، وصعد“كاك” الفرنسي بنسبة 1.1% عند 7113 نقطة.

وقفز سهم“آدين Adyen” (يورونيكست أمستردام: ADYEN) بنسبة 37.8% إلى 958.8 يورو، بعد أن أصدرت شركة معالجة المدفوعات الهولندية أهدافًا جديدة لأعمالها، اعتبرتها السوق أكثر واقعية، بحسب“سي إن بي سي”.

وأوضح“فرانسوا فيلروي دي جالهاو” عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي أن أسعار الفائدة لن ترتفع أكثر من ذلك باستثناء حدوث صدمات خارجية، وبالرغم من ذلك، استبعد أيضًا خفض الفائدة في المستقبل القريب، وأكد تعهده بوصول التضخم إلى مستهدفه عند 2% بحلول 2025 على الأكثر.

أرقام

MENAFN09112023000202011048ID1107402747

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث