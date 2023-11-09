الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة عند أعلى مستوى خلال 3 أسابيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع في ختام تداولات اليوم الخميس، مع تزايد الزخم في الأسواق على خلفية أرباح الشركات القوية، مثل،” أسترازينيكا” (AZN) و”دويتشه تيليكوم” (DTE).
وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.85% إلى 447.8 نقطة تقريبًا، وهو أعلى مستوى منذ جلسة السابع عشر من أكتوبر، وحدّ من المكاسب تراجع قطاعات السيارات، مع ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا والمرافق.
وارتفعت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.75% إلى 7455 نقطة، كما زاد مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.8% عند 15352 نقطة، وصعد“كاك” الفرنسي بنسبة 1.1% عند 7113 نقطة.
وقفز سهم“آدين Adyen” (يورونيكست أمستردام: ADYEN) بنسبة 37.8% إلى 958.8 يورو، بعد أن أصدرت شركة معالجة المدفوعات الهولندية أهدافًا جديدة لأعمالها، اعتبرتها السوق أكثر واقعية، بحسب“سي إن بي سي”.
وأوضح“فرانسوا فيلروي دي جالهاو” عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي أن أسعار الفائدة لن ترتفع أكثر من ذلك باستثناء حدوث صدمات خارجية، وبالرغم من ذلك، استبعد أيضًا خفض الفائدة في المستقبل القريب، وأكد تعهده بوصول التضخم إلى مستهدفه عند 2% بحلول 2025 على الأكثر.
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