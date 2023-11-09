بورصة الدار البيضاء تسجل تراجعًا طفيفًا فى ختام تعاملاتها

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت بورصة الدار البيضاء بنهاية تعاملات اليوم الخميس، وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي” انخفاضا 0.12% إلى 11.946.92 نقطة.

وتراجع مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0.03% إلى 975.57 نقطة.

وسجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 0.13% إلى 883.37 نقطة.

في المقابل سجل MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0.39% إلى 1.010.59 نقطة.

أ. ش. أ