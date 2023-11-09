بورصة الدار البيضاء تسجل تراجعًا طفيفًا فى ختام تعاملاتها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت بورصة الدار البيضاء بنهاية تعاملات اليوم الخميس، وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي” انخفاضا 0.12% إلى 11.946.92 نقطة.
وتراجع مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0.03% إلى 975.57 نقطة.
وسجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 0.13% إلى 883.37 نقطة.
في المقابل سجل MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0.39% إلى 1.010.59 نقطة.
أ. ش. أ
MENAFN09112023000202011048ID1107402745
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