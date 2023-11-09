عقود الغاز الأمريكية تلامس أدنى مستوياتها منذ بداية العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك خلال تعاملات الخميس، في ظل توقعات بطقس أكثر دفئًا من المعتاد حتى 24 نوفمبر، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الطلب على التدفئة ويسمح بمواصلة تعزيز المخزونات.
وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 2% عند 3.044 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن لامست 3.022 دولار، وهو أدنى مستوى للعقد منذ بداية العام.
وأجلت إدارة معلومات الطاقة إصدار تقرير المخزونات الأسبوعي لإجراء تحديث مخطط له في الأنظمة، مشيرة إلى أنها ستعلن عن بيانات أسبوعين يوم السادس عشر من نوفمبر الجاري.
وتوقعت الوكالة في وقت سابق، أن يصل متوسط السعر الفوري لـ”هنري هب” إلى ما يقرب من 3.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في نوفمبر، بانخفاض عن سعر يبلغ حوالي 5.50 دولار قبل عام.
وبحسب“رويترز”، يتوقع المحللون أن تنخفض مخزونات الغاز بنحو سبعة مليارات قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في 3 نوفمبر، للمرة الأولى خلال موسم الشتاء الحالي.
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