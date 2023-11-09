عقود الغاز الأمريكية تلامس أدنى مستوياتها منذ بداية العام

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك خلال تعاملات الخميس، في ظل توقعات بطقس أكثر دفئًا من المعتاد حتى 24 نوفمبر، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الطلب على التدفئة ويسمح بمواصلة تعزيز المخزونات.

وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 2% عند 3.044 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن لامست 3.022 دولار، وهو أدنى مستوى للعقد منذ بداية العام.

وأجلت إدارة معلومات الطاقة إصدار تقرير المخزونات الأسبوعي لإجراء تحديث مخطط له في الأنظمة، مشيرة إلى أنها ستعلن عن بيانات أسبوعين يوم السادس عشر من نوفمبر الجاري.

وتوقعت الوكالة في وقت سابق، أن يصل متوسط السعر الفوري لـ”هنري هب” إلى ما يقرب من 3.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في نوفمبر، بانخفاض عن سعر يبلغ حوالي 5.50 دولار قبل عام.

وبحسب“رويترز”، يتوقع المحللون أن تنخفض مخزونات الغاز بنحو سبعة مليارات قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في 3 نوفمبر، للمرة الأولى خلال موسم الشتاء الحالي.

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