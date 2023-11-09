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وول ستريت جورنال: الفيدرالى يحقق فى أعمال مورجان ستانلى لإدارة الثروات

11/9/2023 2:17:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخضع إدارة الثروات التابعة لبنك“مورجان ستانلي” للتدقيق من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والذي يبحث فيما إذا كان لدى المقرض الأمريكي ضوابط كافية لمنع العملاء الأجانب من غسل الأموال، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته صحيفة“وول ستريت جورنال” عن مصادر على دراية بالأمر، كان الاحتياطي الفيدرالي يحقق في كيفية فحص“مورجان ستانلي” للأجانب، ومصادر أموالهم، قبل اعتبارهم عملاء لديه.

وما بدأ كمراجعة روتينية قبل بضع سنوات عام 2020، تصاعد بعد أن اكتشف المنظمون في الولايات المتحدة، أن البنك لا يبذل العناية الواجبة في جهود مكافحة غسيل الأموال.

وبحسب التقرير، التقى“آندي سابرستين”، المشرف على قسم الثروات، بمسؤولي البنك المركزي الأمريكي، ووعد بتصحيح أوجه القصور، وقدم للمنظمين خطة لمعالجة مشاكل مكافحة غسل الأموال، على أن يتم الانتهاء منها في غضون عام ونصف تقريبًا.

وحققت إدارة الثروات نحو 6.4 مليار دولار من صافي إيرادات“مورجان ستانلي” خلال الربع الثالث، أي ما يقرب من نصف الإيرادات المعلن عنها والبالغة 13.3 مليار دولار.

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