أسعار اللحوم الحمراء تقفز لأعلى مستوياتها فى أمريكا نتيجة موجة جفاف

(MENAFN
- Al-Borsa News) قفزت أسعار اللحوم الحمراء فى الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها نتيجة موجة الجفاف التى ضربت مناطق الجنوب والغرب الأمريكية، وكذلك ارتفاع أسعار الأعلاف الوقود المستخدم فى الشاحنات المبردة لنقل اللحوم، الأمر الذى أدى إلى نقص فى حجم المعروض من اللحوم فى الأسواق الأمريكية لم تشهده البلاد منذ 61 عاماً.
وبلغ متوسط سعر الرطل فى المحال التجارية الأمريكية للحوم الحمراء 8 دولارات مرتفعا بذلك عن اعلى سعر سجل للرطل إبان جائحة كورونا وكان 7.90 دولار، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، وكذلك ارتفع سعر رطل اللحوم الحمراء غير المذبوحة فى بورصة السلع الأولية فى شيكاغو إلى 1.79 دولار أمريكى مقابل 1.5 دولار أمريكى فى نوفمبر من العام الماضى.
ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن التغيرات المناخية قد خلقت جفافاً حاداً فى مناطق الجنوب والغرب الأمريكى المعروف عنه غناه بالمراعى الطبيعية وهو الجفاف الأسوأ الذى لم تشهده الولايات المتحدة منذ 1200 عام تقريرًا وقد يمتد إلى الأشهر الاثنتى عشرة القادمة.
ويرى خبراء وزارة الزراعة الأمريكية أن إنتاج الولايات المتحدة من اللحوم الحمراء يمر بدورات تراجع إنتاجى كل 8 إلى 12 عاماً، ووفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية بلغت ثروة الولايات المتحدة من الابقار فى مطلع العام الجارى 29 مليوناً و900 ألف رأس وهو العدد الأقل منذ العام 1962.
كما تشير المؤشرات السعرية إلى أن أسعار اللحوم البقرية والحمراء عموماً فى الولايات المتحدة تتراجع بنسبة 5.2% سنوياً فى الاوقات العادية، ومن المتوقع لها أن تنخفض بنسبة 7% بداية من العام القادم فى حالة انتهاء موجة الجفاف السابق الاشارة إليها.
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