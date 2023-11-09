أسعار اللحوم الحمراء تقفز لأعلى مستوياتها فى أمريكا نتيجة موجة جفاف

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت أسعار اللحوم الحمراء فى الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها نتيجة موجة الجفاف التى ضربت مناطق الجنوب والغرب الأمريكية، وكذلك ارتفاع أسعار الأعلاف الوقود المستخدم فى الشاحنات المبردة لنقل اللحوم، الأمر الذى أدى إلى نقص فى حجم المعروض من اللحوم فى الأسواق الأمريكية لم تشهده البلاد منذ 61 عاماً.

وبلغ متوسط سعر الرطل فى المحال التجارية الأمريكية للحوم الحمراء 8 دولارات مرتفعا بذلك عن اعلى سعر سجل للرطل إبان جائحة كورونا وكان 7.90 دولار، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، وكذلك ارتفع سعر رطل اللحوم الحمراء غير المذبوحة فى بورصة السلع الأولية فى شيكاغو إلى 1.79 دولار أمريكى مقابل 1.5 دولار أمريكى فى نوفمبر من العام الماضى.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن التغيرات المناخية قد خلقت جفافاً حاداً فى مناطق الجنوب والغرب الأمريكى المعروف عنه غناه بالمراعى الطبيعية وهو الجفاف الأسوأ الذى لم تشهده الولايات المتحدة منذ 1200 عام تقريرًا وقد يمتد إلى الأشهر الاثنتى عشرة القادمة.

ويرى خبراء وزارة الزراعة الأمريكية أن إنتاج الولايات المتحدة من اللحوم الحمراء يمر بدورات تراجع إنتاجى كل 8 إلى 12 عاماً، ووفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية بلغت ثروة الولايات المتحدة من الابقار فى مطلع العام الجارى 29 مليوناً و900 ألف رأس وهو العدد الأقل منذ العام 1962.

كما تشير المؤشرات السعرية إلى أن أسعار اللحوم البقرية والحمراء عموماً فى الولايات المتحدة تتراجع بنسبة 5.2% سنوياً فى الاوقات العادية، ومن المتوقع لها أن تنخفض بنسبة 7% بداية من العام القادم فى حالة انتهاء موجة الجفاف السابق الاشارة إليها.