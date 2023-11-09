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أسعار القمح تتجه نحو تسجيل أكبر وتيرة انخفاض يومية في شهر

11/9/2023 2:16:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح خلال تعاملات، اليوم الخميس، متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ قرابة أربعة أسابيع.

وانخفض عقد القمح الأكثر نشاطًا في بورصة مجلس شيكاغو للتجارة تسليم ديسمبر بنسبة 2.05% أو بنحو 12 سنتًا إلى 5.80 دولار للبوشل.

ويتجه العقد نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي منذ العاشر من أكتوبر، وفقًا لبيانات“فاكت ست”، بعدما لامس أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 5.73 دولار للبوشل.

ورفعت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لإمدادات القمح المحلي لموسم 2023/2024 بمقدار 10 ملايين بوشل إلى 145 مليون بوشل، بحسب تقريرها للعرض والطلب الزراعي العالمي.

أرقام

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