أسعار القمح تتجه نحو تسجيل أكبر وتيرة انخفاض يومية في شهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح خلال تعاملات، اليوم الخميس، متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ قرابة أربعة أسابيع.
وانخفض عقد القمح الأكثر نشاطًا في بورصة مجلس شيكاغو للتجارة تسليم ديسمبر بنسبة 2.05% أو بنحو 12 سنتًا إلى 5.80 دولار للبوشل.
ويتجه العقد نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي منذ العاشر من أكتوبر، وفقًا لبيانات“فاكت ست”، بعدما لامس أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 5.73 دولار للبوشل.
ورفعت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لإمدادات القمح المحلي لموسم 2023/2024 بمقدار 10 ملايين بوشل إلى 145 مليون بوشل، بحسب تقريرها للعرض والطلب الزراعي العالمي.
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