تنسيق بين المالية وتنمية الصادرات لإعلان برنامج المساندة الجديد

MENAFN - Al-Borsa News) قالت أمانى الوصال رئيس صندوق تنمية الصادرات، إنه جار التنسيق مع وزارة المالية؛ لإعلان البرنامج الجديد للمساندة التصديرية لعام 2023-2024.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية؛ لعرض برنامج رد الأعباء التصديرية؛ بحضور أكثر من 100 شركة من أعضاء المجلس.

وأضافت الوصال، أنه سيتم قريبا عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق، مؤكدة أن الهدف الرئيسى هو الحفاظ على نسب المساندة المتواجدة فى البرنامج الحالى، خاصةً وأنها حققت نتائج إيجابية مع الأخذ فى الاعتبار أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تتحمل أى تخفيض فى نسب المساندة.

وتابعت أن البرنامج فى شكله الحالى يعد استجابة لتطلعات المصدريين، حيث يُعد الأعلى ميزانية فى تاريخ الصندوق بعد ارتفاع مخصصات الصندوق من 6 إلى 28 مليار جنيه.

وأشارت الوصال، إلى أنه خلال الثلاث سنوات الماضية تم صرف 50 مليار جنيه في إطار المبادرات الـ6 للسداد النقدى الفورى، كان نصيب شركات الصناعات الغذائية نحو 20% من هذه المبالغ، حيث تم صرف نحو 10 مليارات جنيه.

وذكرت أن هناك نحو مليارى جنيه آخرى تم الموافقة عليها، وسيتم تخصيصها للشركات التى تقدمت فى إطار المبادرة السادسة، ولا تزال تُكمل ملفاتها.

واستعرضت أهم المستجدات التى تم الموافقة عليها فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق، والتى تتمثل فى الموافقة على الاعتداد بنتائج سريان شهادة الجودة، والموافقة على قبول شهادة المكون المحلى الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات وتكون سارية لمدة عامين بدلا من عام واحد.

كما تمت الموافقة علي صرف الحافز الإضافى الخاص بمحور العلامات التجارية وفقا لعدد من الضوابط المُعتمدة فى هذا الشأن.

من جانبه، قال هانى برزى رئيس المجلس، إن الصناعات الغذائية أحد أهم القطاعات المصدرة، وأنها تحتل المركز الثالث بنسبة زيادة 14%، موضحاً أنه من المنتظر هذا العام أن تحقق الصادرات الغذائية نحو 5.1 مليار دولار وهو رقم جيد جدا كان مستهدف تحقيقه العام الماضى، ولكن الظروف والتحديات التى شهدتها الساحة الاقتصادية قد حالت دون ذلك.

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