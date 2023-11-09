تنسيق بين المالية وتنمية الصادرات لإعلان برنامج المساندة الجديد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت أمانى الوصال رئيس صندوق تنمية الصادرات، إنه جار التنسيق مع وزارة المالية؛ لإعلان البرنامج الجديد للمساندة التصديرية لعام 2023-2024.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية؛ لعرض برنامج رد الأعباء التصديرية؛ بحضور أكثر من 100 شركة من أعضاء المجلس.
وأضافت الوصال، أنه سيتم قريبا عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق، مؤكدة أن الهدف الرئيسى هو الحفاظ على نسب المساندة المتواجدة فى البرنامج الحالى، خاصةً وأنها حققت نتائج إيجابية مع الأخذ فى الاعتبار أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تتحمل أى تخفيض فى نسب المساندة.
وتابعت أن البرنامج فى شكله الحالى يعد استجابة لتطلعات المصدريين، حيث يُعد الأعلى ميزانية فى تاريخ الصندوق بعد ارتفاع مخصصات الصندوق من 6 إلى 28 مليار جنيه.
وأشارت الوصال، إلى أنه خلال الثلاث سنوات الماضية تم صرف 50 مليار جنيه في إطار المبادرات الـ6 للسداد النقدى الفورى، كان نصيب شركات الصناعات الغذائية نحو 20% من هذه المبالغ، حيث تم صرف نحو 10 مليارات جنيه.
وذكرت أن هناك نحو مليارى جنيه آخرى تم الموافقة عليها، وسيتم تخصيصها للشركات التى تقدمت فى إطار المبادرة السادسة، ولا تزال تُكمل ملفاتها.
واستعرضت أهم المستجدات التى تم الموافقة عليها فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق، والتى تتمثل فى الموافقة على الاعتداد بنتائج سريان شهادة الجودة، والموافقة على قبول شهادة المكون المحلى الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات وتكون سارية لمدة عامين بدلا من عام واحد.
كما تمت الموافقة علي صرف الحافز الإضافى الخاص بمحور العلامات التجارية وفقا لعدد من الضوابط المُعتمدة فى هذا الشأن.
من جانبه، قال هانى برزى رئيس المجلس، إن الصناعات الغذائية أحد أهم القطاعات المصدرة، وأنها تحتل المركز الثالث بنسبة زيادة 14%، موضحاً أنه من المنتظر هذا العام أن تحقق الصادرات الغذائية نحو 5.1 مليار دولار وهو رقم جيد جدا كان مستهدف تحقيقه العام الماضى، ولكن الظروف والتحديات التى شهدتها الساحة الاقتصادية قد حالت دون ذلك.
أ ش أ
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