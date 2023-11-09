إخلاء الطلبة المحاصرين في مدارسهم بمخيم جنين تمهيدا لعودتهم لمنازلهم لحين انسحاب الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN/أكد الارتباط الفلسطيني في محافظة جنين، لأهالي الطلبة المحاصرين في مدارس مخيم جنين، بأنه جرى إرسال حافلات لإخلاء أبنائهم من المدارس، تمهيدا لعودتهم لمنازلهم، لحين انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدينة.

وقال القائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب لـ"وفا"، إن المحافظة وفرت 6 حافلات لنقل الطلبة من 5 مدارس، احتجزوا داخلها مع مدرسيهم منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين.

وأضاف أن الحافلات توجهت على الفور لنقل الطلبة لمنطقة الملعب البلدي في الحارة الشرقية من مدينة جنين، وهي المنطقة الاكثر أمانا حاليا، لحين انسحاب الاحتلال من المدينة، وتمكنهم من العودة لمنازلهم في المخيم المحاصر.

وأوضح أبو الرب أنه جرى إخلاء طلبة روضة أطفال، وإيصالهم إلى مستشفى جنين الحكومي للاطمئنان على وضعهم الصحي وتهدئتهم نفسيا.

وكانت مديرة التربية في جنين سلام الطاهر أفادت لـ"وفا"، بأن 3500 من طلبة المدارس و500 من طلبة رياض الأطفال ما زالوا محتجزين بمدارسهم في المخيم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الصباح.

يذكر أن حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها ارتفعت إلى 11 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 20 إصابة بالرصاص الحي، بينها حالات خطيرة.



