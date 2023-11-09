إخلاء الطلبة المحاصرين في مدارسهم بمخيم جنين تمهيدا لعودتهم لمنازلهم لحين انسحاب الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/أكد الارتباط الفلسطيني في محافظة جنين، لأهالي الطلبة المحاصرين في مدارس مخيم جنين، بأنه جرى إرسال حافلات لإخلاء أبنائهم من المدارس، تمهيدا لعودتهم لمنازلهم، لحين انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدينة.
وقال القائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب لـ"وفا"، إن المحافظة وفرت 6 حافلات لنقل الطلبة من 5 مدارس، احتجزوا داخلها مع مدرسيهم منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين.
وأضاف أن الحافلات توجهت على الفور لنقل الطلبة لمنطقة الملعب البلدي في الحارة الشرقية من مدينة جنين، وهي المنطقة الاكثر أمانا حاليا، لحين انسحاب الاحتلال من المدينة، وتمكنهم من العودة لمنازلهم في المخيم المحاصر.
وأوضح أبو الرب أنه جرى إخلاء طلبة روضة أطفال، وإيصالهم إلى مستشفى جنين الحكومي للاطمئنان على وضعهم الصحي وتهدئتهم نفسيا.
وكانت مديرة التربية في جنين سلام الطاهر أفادت لـ"وفا"، بأن 3500 من طلبة المدارس و500 من طلبة رياض الأطفال ما زالوا محتجزين بمدارسهم في المخيم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الصباح.
يذكر أن حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها ارتفعت إلى 11 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 20 إصابة بالرصاص الحي، بينها حالات خطيرة.
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