إصابتان برصاص الاحتلال في عتيل شمال طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN/أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت في بلدة عتيل، شمال طولكرم.

وأفادت مراسلتنا بوصول إصابتين إلى مستشفى عتيل الحكومي، إحداها بالقدم ووصفت بالطفيفة، والأخرى بالظهر وقد تم نقلها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

ونشرت قوات الاحتلال من دورياتها الراجلة والمحمولة في عدد من بلدات منطقة الشعراوية شمال طولكرم، شملت الشارع الرئيس لبلدة عتيل، إذ أغلقه جنود الاحتلال ومنعوا المركبات من المرور، كما أغلقوا مدخل بلدة دير الغصون، وقرية الجاروشية، وسهل علار.

كما كثف الاحتلال من تواجده على طريق كفر رمان- بزاريا، شرق طولكرم، وشارع النفق العثماني شرق بلدة بلعا.



