إصابتان برصاص الاحتلال في عتيل شمال طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت في بلدة عتيل، شمال طولكرم.
وأفادت مراسلتنا بوصول إصابتين إلى مستشفى عتيل الحكومي، إحداها بالقدم ووصفت بالطفيفة، والأخرى بالظهر وقد تم نقلها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.
ونشرت قوات الاحتلال من دورياتها الراجلة والمحمولة في عدد من بلدات منطقة الشعراوية شمال طولكرم، شملت الشارع الرئيس لبلدة عتيل، إذ أغلقه جنود الاحتلال ومنعوا المركبات من المرور، كما أغلقوا مدخل بلدة دير الغصون، وقرية الجاروشية، وسهل علار.
كما كثف الاحتلال من تواجده على طريق كفر رمان- بزاريا، شرق طولكرم، وشارع النفق العثماني شرق بلدة بلعا.
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